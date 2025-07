La Rivolta di Reggio 55 anni dopo: convegno in città per riflettere sul riscatto del Sud | INFO

StrettoWeb

Il Circolo Culturale “Giuseppe Calogero”, il Centro Studi “Francesco Grisi” e l’Osservatorio Politico Meridionale promuovono un incontro di rilevanza storica e culturale per commemorare i 55 anni dalla Rivolta di Reggio. Il convegno, intitolato “Una protesta popolare per il riscatto del Sud”, si terrà mercoledì 23 luglio 2025 alle ore 17:30 presso la Terrazza della Cultura in Via Santa Caterina n.56, a Reggio Calabria.

L’evento vedrà la partecipazione di relatori che offriranno approfondimenti su diversi aspetti della vicenda che nel luglio 1970 scosse la città e l’intero Meridione. Aprirà i lavori l’onorevole Natino Aloi, già Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, con un intervento dedicato alla “Ricostruzione storica dell’evento”. Seguiranno le relazioni di due docenti calabresi: il professor Giuseppe Cantarella, docente e ricercatore, che affronterà il tema “Analisi su radici e aspetti economici della vicenda”, e il professor Domenico Codispoti, saggista e docente, che interverrà su “Elementi socio-culturali di un moto popolare”.

L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione condivisa, per analizzare non solo le cause storiche della protesta reggina, ma anche le implicazioni economiche e culturali che hanno segnato la storia del Sud Italia.