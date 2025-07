Rinnovato il Consiglio Direttivo dell’Aero Club dello Stretto | NOMI

StrettoWeb

L’Aero Club dello Stretto, storico sodalizio reggino fondato nel 1949, con sede e base sull’omonimo Aeroporto, federato all’Aero Club d’Italia, ha rinnovato le cariche sociali del proprio Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025/2029. Confermato alla guida del Sodalizio l’avv. Bonaventura (Rino) Sculco, al quale l’Assemblea ha unanimemente rinnovato la fiducia a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto nel precedente mandato, con la collaborazione e l’entusiasmo di Consiglieri e Soci.

La nuova compagine sociale risulta così composta:

Presidente: Sculco Bonaventura (Rino)

Consiglieri:

Cadili Carmelo

Fotia Giancarlo

Lavino Demetrio – Vice Presidente

Paratore Enrico

Spinella Demetrio

Rappresentanti di Specialità:

Coppola Fabio

Cucè Pasquale

Revisori dei Conti:

Genua Giuseppe

Sembianza Benito – Presidente

Soldani Vincenzo

A margine dell’Assemblea Sculco ha ringraziato i componenti dell’assise elettiva, informando che anche questo rinnovato Consiglio, come il precedente, continuerà ad operare sempre informato su

principi di equità e correttezza, con puntuale attenzione alla gestione del Club ed in aderenza e nel rispetto massimo del dettato Statutario. Quindi, divulgare “cultura aeronautica” sotto qualsiasi forma, così da far conoscere il mondo del volo e le sue finalità ai cultori ed ai semplici appassionati di aviazione.

“Quello che deve continuare ad animarci – ha proseguito Sculco – deve essere l’entusiasmo e la grande passione per il volo, la capacità di trasmettere questo “binomio” non trascurando di far comprendere ai giovani le enormi potenzialità lavorative che il mondo del volo possiede ed offre. Proseguiremo – ha affermato Sculco -, senza soluzione di continuità, il buon lavoro iniziato nel 2021 con l’obiettivo di portare a compimento le tante iniziative già programmate e cercare di realizzare nel nostro territorio un polo aeronautico di eccellenza.

La Calabria, e in particolare la nostra Provincia, vanta tanti appassionati del volo con un Istituto Tecnico – il Righi, in città, con sezioni di studio ad “indirizzo aeronautico”. L’interlocuzione tra di noi è ormai consolidata, come pure con altri Istituti scolastici. Il progetto è importante ed ambizioso e richiede l’impegno di tutte le parti sociali e politiche. Realizzarlo vorrebbe dire creare possibilità di lavoro in loco per i nostri giovani“.

Sculco ha concluso ringraziando tutti per l’importante e cordiale partecipazione, indicativa dello spirito di gruppo che da sempre esiste nella nostra realtà aeronautica. Nei prossimi giorni si terrà la prima riunione operativa del neonato Consiglio direttivo con la distribuzione degli incarichi e delle competenze alle quali ognuno dovrà attendere.

Primo fra tutti l’onerosa e complessa organizzazione che nei giorni uno e due Agosto porterà la nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori ad essere ospitata sul nostro Aeroporto, pur essendo prevista la loro esibizione sulla città di Messina.

L’impegno sarà massimo oltre che per l’Aero Club dello Stretto, anche per tutto il sistema Aeroporto (ENAC, SACAL, ENAV, Aviapartner e tutti gli organi di polizia). La PAN come sempre e ne siamo sicuri,

regalerà a noi ed alla città di Messina uno straordinario spettacolo.