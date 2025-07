Tante associazioni ma un unico obiettivo: “Reggio Città Viva” lancia la propria mission in città

StrettoWeb

“La Rete di Associazioni “Reggio Città Viva” nasce per tentare di dare voce a chi non l’ha, per tentare di: agevolare la promozione di inclusione sociale, la partecipazione civica e promuovere una maggiore giustizia sociale paritaria nella nostra città. La Rete, al momento, è composta da associazioni e comitati di quartiere: Associazione Reggio Cresce; Associazione “Noi per Santa Caterina”; Comitato di Quartiere Mosorrofa; Associazione Tre Quartieri di Gallico; Coordinamento di Quartiere di Arghillà; Associazione Amici di Villa San Giuseppe”. Comincia così la nota stampa della Rete di Associazioni, che al suo interno può contare sulla presenza di diverse associazioni e comitati, con l’obiettivo di crescere sempre di più.

Gli obiettivi

“La partecipazione al progetto è aperta a tutti quei gruppi, comitati o associazioni che vorranno aggregarsi alla rete condividendone gli obiettivi e i fini etici, sociali e di sviluppo del territorio basati sui principi della legalità e della consapevolezza dei diritti di cittadinanza praticati . Tra i nostri obiettivi abbiamo la volontà di provare ad agevolare la promozione della cittadinanza attiva, l’offrire spazi e occasioni di ascolto e confronto costruttivo tra cittadini, associazioni, comitati di quartiere, il dare visibilità alle problematiche locali attraverso azioni comuni di dibattito, proposta, progetto. Il costruire percorsi di partecipazione dal basso e co-progettazione di politiche di sviluppo del territorio in una visione armonica della città che desideriamo vivere. Il provare a contrastare, attraverso progetti da proporre, sostenere e monitorare nella buona riuscita di risultati, la marginalizzazione delle povertà e delle disuguaglianze. La consapevolezza che nella nostra Reggio necessiti mettere al centro le periferie”.

“Questi e tanti altri i nostri obiettivi che riteniamo assieme, dal basso, in modo corale, etico, legale e perseguendo l’Obiettivo del bene comune possano rendere partecipi noi cittadini a costruire con senso di appartenenza e di Comunità la Reggio che desideriamo! Convinti dell’importanza che le sinergie tra le diverse realtà aggregative presenti sul territorio, possano rappresentare la chiave di volta per il cambiamento tanto più necessarie in un Comune vasto e articolato come quello reggino. Nel rispetto delle singole autonomie e specificità, la rete di coordinamento intende porsi come punto di riferimento nel confronto anche con chi è chiamato a gestire la res publica, e con chiunque abbia a Cuore e possa realizzare, nella legalità e nella giustizia, politiche di sviluppo territoriale dal centro alle periferie”.

“La Rete “Reggio Città Viva” si pone anche l’obiettivo di mettere in campo una serie di iniziative pubbliche: assemblee cadenzate nel breve termine, laboratori di cittadinanza attiva, campagne di comunicazione e sensibilizzazione, giornate tematiche di azione civica. Tra le proposte vi sarà anche quella della costituzione di un Osservatorio Civico delle Emergenze.

Il tutto basato sulla ferma volontà di coinvolgere i giovani del nostro territorio, ai quali desideriamo passare il testimone — quando si sentiranno pronti — per costruire insieme un futuro reggino improntato a uno sviluppo lavorativo, di competenze, etico, sociale, trasparente, di futuro! Noi abbiamo un sogno: Reggio città di cultura, di valori, di bellezza! Noi ci siamo! Sosteneteci nella volontà e nel tentativo di realizzarlo! Coordinamento Rete “Reggio Città Viva” si chiude la nota.