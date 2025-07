Reggio Calabria, al via i lavori sulla strada dell’Amendolea dopo anni di attesa: svolta per la frazione della Calabria Grecanica

StrettoWeb

Dopo anni di attesa, promesse e rallentamenti, finalmente oggi prendono il via i lavori sulla strada della frazione Amendolea. Un intervento atteso da tempo dai residenti e da quanti frequentano questo angolo affascinante della Calabria Grecanica, spesso isolato a causa delle precarie condizioni del manto stradale e delle continue interruzioni dovute a frane e dissesti idrogeologici. Il cantiere è stato aperto oggi, dopo una lunga fase di stallo determinata da una serie di problematiche tecniche e burocratiche ereditate.

L’intervento prevede il rifacimento del fondo stradale, la messa in sicurezza di alcuni tratti particolarmente esposti a rischio idrogeologico, la sistemazione delle cunette e il ripristino della segnaletica. I lavori saranno eseguiti in più fasi, per garantire la viabilità almeno parziale durante l’intero periodo di esecuzione.

Il sindaco ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori: “È un risultato importante, frutto di un lungo lavoro di squadra e della volontà di risolvere finalmente una situazione insostenibile. Abbiamo ereditato un quadro complesso, ma non ci siamo arresi. Ora guardiamo avanti con fiducia.”

Soddisfazione anche tra i cittadini, che da anni chiedevano a gran voce un intervento risolutivo. L’avvio del cantiere rappresenta non solo un passo avanti per la sicurezza e la vivibilità del territorio, ma anche un’opportunità per rilanciare il turismo e le attività locali, in un’area ricca di storia, cultura e paesaggi naturali straordinari.