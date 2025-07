Reggio Calabria, è la settimana del Bergafest: tutti gli eventi in programma | INFO

StrettoWeb

Anche quest’anno, con l’entusiasmo di sempre e con il profumo della memoria nel cuore, torna Bergamotto in Festa, l’iniziativa indipendente, voluta da disinteressati appassionati del bergamotto, che celebra il frutto simbolo di Reggio Calabria: il bergamotto. Un evento che nel 2025 taglia un traguardo importante: 25 anni di BergaFest, venticinque edizioni costruite con passione autentica, senza clamori e senza finanziamenti pubblicitari, ma con l’energia vera di chi ha creduto e continua a credere in un sogno: quello di valorizzare un’eccellenza unica al mondo. “Non sono stati i soldi a far grande il BergaFest, anzi, i soci, tante donne e uomini con il cuore pieno di gratitudine e radici profonde nella terra calabra” – sottolineano dall’Accademia Internazionale del Bergamotto, motore pulsante di questa straordinaria avventura culturale.

Bergafest: 25 anni di visione

Il BergaFest, giunto alla sua 25ª edizione, è oggi molto più di un evento. È una narrazione collettiva, un contenitore di storie, talenti, emozioni, innovazione e identità. È il luogo dove il bergamotto non è solo prodotto agricolo, ma diventa linguaggio artistico, esperienza sensoriale, patrimonio immateriale. In un perfetto equilibrio tra tradizione e avanguardia, il BergaFest ha dato voce negli anni a:

scienziati

artigiani

chef

imprenditori

comunicatori

artisti

Ambasciatori culturali

contribuendo alla diffusione del bergamotto in Italia e nel mondo.

L’album dei ricordi

In occasione del 25° anniversario sarà presentato il “BergaFest – Album dei ricordi”, un’opera corale che rende omaggio a tutte le personalità che hanno sostenuto e rappresentato l’Accademia nel corso degli anni. Un mosaico di volti, nomi, storie e mani operose, impreziosito da riconoscimenti come la prestigiosa “Tabacchiera d’Oro”. Un ponte tra passato e futuro, che conferma come il bergamotto non sia solo una coltura, ma una vera e propria cultura.

Il programma ufficiale

DAL 1° GIUGNO AL 31 LUGLIO

Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria – Mostra storico-fotografica. Un viaggio nella storia del bergamotto attraverso immagini, documenti e testimonianze delle famiglie, scienziati e premiati delle precedenti edizioni. Un racconto per immagini, arricchito da esposizioni, degustazioni e cooking show.

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO | ORE 19:00

Museo Nazionale del Bergamotto

BERGAFEST & OLI ESSENZIALI – Laboratorio olfattivo a cura di Salvatore Capizzi, Fragrance Evaluator, con il contributo di Italian Perfumery Institute ed EXIGE Perfumes di Michele Carpentieri.

Talk Show:

Presentazione del profumo “Milone” – ispirato all’eroe greco e archetipo di forza – con l’imprenditore Battista Muraca.

GIOVEDÌ 17 LUGLIO | ORE 20:00

Piazzale Stazione Lido – Lungomare Falcomatà

3ª Edizione – BERGAFEST PER FUMUM

4ª Edizione – BERGAFESTAPAR

Conducono: Eva Giumbo (RTV) e Veronica Gatto

BERGAFESTAPAR

4° Campionato di Pasticceria al Bergamotto – APAR

A cura del Maestro Antonello Fragomeni, presidente APAR

Evento speciale: “Paracampionato – La Dolcezza dell’Inclusione”

Gara di pasticceria con protagonisti i “Pasticceri Speciali” accompagnati da tutor, storie e musica

Ore 21:15 – Giuria tecnica

Ore 21:45 – Premiazioni

Ore 22:00 – Degustazione libera dei dolci al bergamotto

BERGAFEST PER FUMUM

Momento dedicato alla profumeria internazionale

Con il Prof. Giuseppe Squillace (UNICAL)

Interventi:

Giorgia Projetti – Danhera Italy

Musiche con arpa dal vivo a cura della Maestra Aurora Surace

PREMIO SPECIALE 25° BERGAFEST

A Danhera Italy, nelle persone delle imprenditrici Daniela Ciaffardoni e Giorgia Projetti – Azienda Profumiera dell’Anno per la valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria

VENERDÌ 18 LUGLIO | ORE 20:00

Piazzale Stazione Lido – Lungomare Falcomatà

Conducono: Eva Giumbo (RTV) e Veronica Gatto

Talk Show, Territorio e Pasticceria d’Eccellenza

Coordinamento: Iginio Massari, presidente APEI – Associazione Pasticceri Eccellenze Italiane

Concorso BergaFestAPEI

Giuria internazionale d’eccezione:

Markus Bohr, pastry-chef Harrods London

Thierry Bamas, Meilleur Ouvrier de France

Pascal Lac, Relais Desserts – Francia

Ore 22:00 – Concerto di chiusura con Elena Presti & Gianni Gand Band

Riconoscimenti speciali – Sabato 19 luglio 2025 | Ore 19:00

ARENA DELLO STRETTO \”CICCIO FRANCO\”

Conducono: Eva Giumbo (RTV) e Fausto Morabito, segretario nazionale APEI

Talk Show, Territorio e Pasticceria d’Eccellenza

Il Maestro Pasticcere Iginio Massari, Presidente di APEI

Concorso APEI per BergaFestAPEI

I più noti professionisti della pasticceria italiana, che hanno superato la prima selezione, si esibiranno presentando le loro proposte di dolci a base di Bergamotto di Reggio Calabria.

Premi Speciali 25° BergaFest:

Premio Speciale alla Ricerca: Prof. Aguilera Rafael Agustín Burgos

Prof. Aguilera Rafael Agustín Burgos Premio Speciale all’Arte: Alma Manera, Madrina del 25° BergaFest

Apertura stand per la degustazione di dolci a base di Bergamotto realizzati da pasticceri reggini e calabresi.

Domenica 20 luglio 2025 | Ore 19:00

ARENA DELLO STRETTO \”CICCIO FRANCO\”

Cerimonia di conferimento dei titoli di \”Ambasciatore per l’Accademia Internazionale del Bergamotto di Reggio Calabria 2025\”

Sezione Ricerca Medica: Prof. Rocco Bellantone

Prof. Rocco Bellantone Sezione Ricerca Scientifica: Ricercatore Shugeng Peng (Tony)

Ricercatore Shugeng Peng (Tony) Sezione Gusto: Maestro Gelatiere Rosario Nicodemo Chef e Patron Giancarlo Perbellini

Sezione Comunicazione: Giornalista Paolo Petrecca Attore Vincent Riotta



Premi Speciali e Riconoscimenti – 25° BergaFest:

XVII \”Tabacchiera d’Oro\” : Prof. Eduardo Lamberti Castronuovo

: Prof. Eduardo Lamberti Castronuovo Premio all’Imprenditoria: Recai Ozbir

Recai Ozbir Premio Speciale alla Memoria: Dott. Roberto Spinelli Editore Giovanni Morgante

Premio Speciale – Industria e Tradizione: Distilleria Caffo 1915 (Pippo e Nuccio Caffo) per il Liquore Bergamino di Calabria

Distilleria Caffo 1915 (Pippo e Nuccio Caffo) per il Liquore Bergamino di Calabria Premio Speciale alla Comunicazione: Lino Polimeni

Apertura stand per la degustazione di dolci al Bergamotto realizzati da pasticceri reggini e calabresi.

In questi venticinque anni, l’Accademia Internazionale del Bergamotto ha custodito e diffuso la memoria viva di un frutto che è anche simbolo, anima, destino. Il BergaFest 2025 è l’apice di questa lunga marcia collettiva, un inno alla Calabria migliore, che unisce sapori, profumi, emozioni e persone. Perché il bergamotto non è solo un profumo: è la voce più autentica della nostra identità.

Info e contatti

Accademia Internazionale del Bergamotto

Email: [email protected]

Sito web: www.accademiadelbergamotto.it

Museo Nazionale del Bergamotto – Reggio Calabria