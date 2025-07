In Punta di Piedi, ma dritte al cuore: il saggio della scuola di danza reggina incanta il pubblico | FOTO

StrettoWeb

Il saggio di fine anno della scuola di danza In Punta di Piedi, diretta con amore e dedizione da Bianca Scirtò, si è trasformato in una serata indimenticabile, dove grazia, impegno e tenerezza hanno emozionato ogni spettatore. Le vere protagoniste sono state loro: le bimbe e le ragazzine che, con il cuore colmo di entusiasmo e le scarpette ben allacciate, hanno regalato momenti di pura poesia. Il sipario si è alzato tra luci soffuse e un’atmosfera sognante. Le più piccole, in tutù dai colori pastello e con i capelli raccolti in morbidi chignon, sono entrate in scena con un misto di timidezza e meraviglia.

Alcune cercavano con lo sguardo i genitori in platea, altre si stringevano le mani dietro le quinte, ma una volta partite le prime note musicali, ogni esitazione è svanita. Con movimenti delicati e sorrisi sinceri, hanno trasformato il palco in un luogo incantato.

Le ragazzine più grandi, frutto di anni di studio e passione, hanno dimostrato maturità artistica e grande padronanza del corpo. Le loro coreografie, spesso ispirate a storie, emozioni o fiabe moderne, hanno catturato l’attenzione del pubblico, trascinandolo in viaggi fatti di luce, ritmo e armonia. Ogni gesto raccontava qualcosa: un sentimento, una sfida superata, un sogno coltivato giorno dopo giorno in sala prove.

Dietro ogni passo, c’era il lavoro paziente e amorevole di Bianca Scirtò, che da anni guida le sue allieve non solo verso la danza, ma verso la consapevolezza, la disciplina e la bellezza interiore. Durante la serata, si è percepito chiaramente quanto profondo sia il legame tra lei e le sue ragazze: uno sguardo, un sorriso d’incoraggiamento, una carezza tra una scena e l’altra, bastavano a trasmettere sicurezza e fiducia.

Tra una coreografia e l’altra, non sono mancati momenti di commozione: occhi lucidi tra i genitori, applausi scroscianti, fiori donati con mani tremanti, e quel silenzio carico di emozione che, a volte, vale più di mille parole. Alcune bimbe, alla fine dell’esibizione, si sono lasciate andare a un piccolo pianto liberatorio, subito rassicurate dalle compagne e dagli abbracci degli insegnanti.

Il saggio si è concluso con un grande finale collettivo: tutte le allieve in scena, sorridenti, fiere, illuminate da luci calde, hanno ricevuto una lunga standing ovation. È stato un momento di pura magia, in cui ogni genitore ha visto brillare il proprio bambino o bambina non solo per ciò che ha fatto, ma per ciò che è diventato lungo questo percorso.

Ancora una volta, In Punta di Piedi non è stata solo una scuola di danza, ma un luogo di crescita, di amicizia, di sogni che prendono forma un passo alla volta. E come ogni anno, la serata del saggio ha ricordato a tutti che la danza è una lingua silenziosa, ma capace di parlare direttamente al cuore.