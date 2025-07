Reggio Calabria, ritorna l’annuale Premio Antonino Scopelliti

StrettoWeb

Il 9 luglio 2025 alle ore 21.00, nella bellissima quanto istituzionale cornice di Piazza Italia, luogo della città che simboleggia l’incontro tra cittadini e Istituzioni, si terrà l’annuale Premio Antonino Scopelliti, che si pone l’obiettivo di rendere omaggio alle persone, associazioni, imprese, enti, che con il loro operato quotidiano, si impegnano per promuovere e valorizzare il nostro territorio facendone emergere il meglio. Il Premio avrà il patrocinio morale della Città Metropolitana, del Comune di Reggio Calabria, dell’Associazione Comuni dello Stretto e della Camera dei deputati. La collaborazione con i suddetti enti daranno massimo riconoscimento non solo all’evento ma soprattutto alle esperienze e alle professionalità che verranno raccontate nel corso della serata. Si rinnova l’invito alla cittadinanza a partecipare a tale iniziativa che vedrà protagoniste le nostre eccellenze.

“Anche quest’anno ci ritroveremo in Piazza Italia con una iniziativa rivolta alla nostra città. Racconteremo e celebreremo insieme le persone, le associazioni e le figure tutte che si sono distinte per il proprio impegno non solo nel contrasto a mafie e illegalità, ma che hanno saputo raccontare con testimonianze ed esempi la nostra città e il nostro territorio in tutto il Paese. Ambasciatori delle nostre radici, eccellenze della nostra regione esempi per i nostri giovani. Nel nome e nella memoria di Antonino Scopelliti, vivremo una serata di pura calabresità per rinnovare l’orgoglio, il senso di appartenenza e di comunità che può e deve essere riscatto per la nostra storia e la nostra identità”.