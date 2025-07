Reggio Calabria, rimpatriata da record: i reduci della 5ªA del Geometra si ritrovano 60 anni dopo il diploma | FOTO

StrettoWeb

“… e che la festa continui“: all’insegna di questo motto evergreen la 5ªA del Geometra 1964/1965 si è ritrovata questa sera in una nota pizzeria di Reggio Calabria per una rimpatriata da record. Infatti sono trascorsi 60 lunghi anni dal diploma e i partecipanti sfiorano (se non superano, in alcuni casi) la veneranda età di 80 primavere.

L’elemento più particolare dell’iniziativa è stata la straordinaria convivialità che ha accompagnato l’evento, vissuto con grande simpatia da tutti i partecipanti all’insegna dei ricordi della gioventù ma anche della condivisione dei percorsi di vita. Una rimpatriata che diventa sempre più complicata per l’assenza di chi non c’è più, ma continua ad alimentare la gioia della vita a tutti i partecipanti.

La rimpatriata è stata organizzata da Mariano Cacciola e Peppe Romeo, a cui tutto il gruppo rivolge tramite StrettoWeb i più sentiti e appassionati ringraziamenti.