Reggio Calabria: riaperti i termini per i percorsi laboratoriali “GenerAttivi”, ecco fino a quando ci si potrà iscrivere

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande d’iscrizione ai percorsi laboratoriali all’interno del Centro Giovanile “GenerAttivi”. Sarà possibile iscriversi fino al 31 agosto 2025. I futuri corsisti non in possesso di una PEC, possono presentare a mano la domanda d’iscrizione presso il protocollo di Palazzo San Giorgio o al Cedir torre 1 piano 1° Settore 11: Istruzione-Sport-Politiche Giovanili-Partecipate.

L’avviso pubblico prevede tre laboratori pre-occupazionali gratuiti, voluti dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Il Conservatorio Cilea, l’Università Mediterranea e l’Accademia di Belle Arti, da svolgersi nei locali della Galleria Zaffino, due beni confiscati riconsegnati alla città. Si tratta di una delle azioni previste dal progetto “GenerAttivi”, finanziato a valere sul POC_RC_I.3.1.t, e finalizzato a promuovere competenze innovative tra i giovani dai 18 ai 35 anni di Reggio Calabria, con un approccio educativo professionalizzante fondato sulle digital humanities.

L’intervento è volto alla promozione di competenze innovative a supporto dei giovani talenti in connessione col territorio e comunità locali e prevede la sperimentazione di un modello animativo e educativo professionalizzante basato sulle digital humanities. Un mix di design e sperimentazione tecnologica e scientifica per promuovere tra i giovani una visione delle competenze innovative ad alto impatto sociale quale contrasto alla povertà educativa e di rigenerazione territoriale. I primi FabLab previsti e gratuiti, aperti per giovani dai 18 ai 35 anni, condotti da docenti e professionisti esperti sono: BIM Building Information Modeling, in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per far acquisire ai partecipanti competenze avanzate nella modellazione BIM, che si estende a tutto il processo costruttivo ed all’intero ciclo di vita dell’opera, dal momento del “Concept Design”, fino alla valutazione della sua sostenibilità sociale, economica e ambientale, per essere in grado di affrontare le sfide e di adattarsi alle evoluzioni professionali del settore.

E ancora: storytelling multimediale, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dalle basi teoriche alle applicazioni pratiche, per esplorare le forme di storytelling e fornire ai partecipanti le competenze necessarie, creative e strategiche, per progettare e diffondere storie in modo crossmediale. E, infine, Music Producer, laboratorio base per composizione, software mixing e mastering, generi e sound design e post-produzione audio per eventi musicali realizzato con professionisti del settore e in collaborazione con il Conservatorio Musicale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria. Si tratta di attività realizzate da professionisti ed esperti qualificati e avranno la finalità di far esplorare i segreti di una produzione musicale in modo professionale.