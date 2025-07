Reggio Calabria, i prossimi due appuntamenti del Sunsetland

StrettoWeb

Domani, domenica 27 luglio, il Sunsetland all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria ospita il Dj internazionale Topic: superstar e produttore musicale richiestissimo, con oltre 22,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Uno stile unico che lui stesso definisce “melancholic dance music”. I numeri parlano da soli: nel solo 2021 ha superato 1 miliardo di stream. Ha ottenuto certificazioni d’oro, doppio diamante e perfino decuplo platino in 28 Paesi in tutto il mondo. È costantemente nella Top 10 della classifica Global Top 200 di Spotify. Nel 2021 è entrato nella DJ Mag Top 100, piazzandosi alla posizione #69.

Le sue produzioni collaborative hanno avuto un enorme successo commerciale: è entrato nella Top 5 della UK Official Singles Chart e della Billboard Hot 100, ha raggiunto il primo posto nelle classifiche dance radio USA di Mediabase, iTunes, Global Top 200 di Spotify e Shazam. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui MTV Europe Music Awards (2016), Teen Choice Awards (2018), Best Dance Act ai Los 40 Music Awards (2020), Billboard Music Awards (2021) e BRIT Awards (2022). Successi come Home (feat. Nico Santos, 2016), Perfect (con Ally Brooke, 2018) e Breaking Me (con A7S, 2019) hanno consolidato il suo posto sulla scena internazionale.

Nel 2024 Topic pubblica “I Adore You”, singolo da oltre 390 milioni di stream su Spotify. L’appuntamento di oggi sabato 26 luglio al Sunsetland è con i local dj Cruvan e Andrea Labate ore19:30 Arena dello Stretto di Reggio Calabria. Domani, domenica 27 luglio, al Sunsetland suona la musica del Dj superstar Topic. Sunsetland è finanziato nell’ambito delle azioni immateriali di rigenerazione urbana del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del POC Metro.