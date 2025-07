Reggio Calabria, pronta la nuova stagione teatrale dell’Officina dell’Arte: il programma

StrettoWeb

Sarà una stagione ricca di eventi con imperdibili show, commedie e, soprattutto, tantissime risate grazie all’Officina dell’Arte guidata dal direttore artistico Peppe Piromalli che, dal prossimo 3 Ottobre, riparte con “Nuovi stimoli”, kermesse al teatro “Francesco Cilea” giunta all’undicesima edizione. Qui di seguito il programma con le varie date della stagione, da inizio ottobre fino a maggio.

Il programma

Il 3 Ottobre con il “Premio Guerrieri” in piena sinergia con l’Ail che festeggia i suoi 30 anni, per poi proseguire il 17 ottobre con la divertente commedia “Un amore di peso” scritta, diretta ed interpretata dall’istrionico Marco Cavallaro con Stella Pecollo, Rosario Petix e Valentina Stredini. Il 12 Dicembre poi, sarà la volta del duo Demo Morselli e Marcello Cirillo con lo show “Tu vuo’ fa l’americano” per ripercorrere le epiche avventure dei nostri emigranti tra musica e storie; il 21 Dicembre “PouBelle.

La magia oltre ogni immaginazione” con Luca Lombardo, il 24 Gennaio l’attore Maurizio Casagrande con il suo nuovo spettacolo “La prova del 9”, il 13 Febbraio la comicità travolgente del napoletano Biagio Izzo ne “L’arte della truffa”, l’11 Marzo la coppia Cesare Bocci e Vittoria Belvedere saranno i protagonisti di “Indovina chi viene a cena”, il 18 Aprile il comico palermitano Ernesto Maria Ponte in “Sbandati”, il 16 Maggio lo spettacolo di Antonio Grosso in “Minchia signor tenente” dove sarà affrontato il tema difficile e spinoso della mafia con intelligenza, ironia e sensibilità.

Ma quest’anno, il direttore artistico ha voluto strafare inserendo in un già corposo cartellone, quattro eventi fuori abbonamento e che vedono protagonisti l’irriverente attore Angelo Duro con un nuovo show esplosivo “Ho tre belle notizie” in programma il 13 Novembre, le atmosfere jazz di altissimo livello di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista il 6 Febbraio con “Mille bolle blu”, il vulcanico Maurizio Battista in un irresistibile show il 10 Aprile e Roberto Lipari con la sua intelligenza e satira pungente ne “L’ultimo spettacolo” il 6 Maggio 2026.

Le parole di Peppe Piromalli

“Ogni anno, alziamo l’asticella cercando di trascinare a teatro un pubblico eterogeneo perché la cultura non ha età – afferma l’attore Piromalli – Non è semplice riempire un teatro grande come il Cilea, ma grazie all’affetto dei miei abbonati e alla stima di una città che ci segue in questa straordinaria avventura, siamo arrivati all’undicesima edizione. Ci saranno tante emozioni per il Premio Guerrieri diventato oramai, un riconoscimento internazionale e che premia personaggi che si sono distinti e contribuiscono quotidianamente nel sociale, nell’ambito sanitario, associazionistico, nell’arte, nel teatro occupandosi di tutto e tutti. Io dico sempre che il teatro è vita e fa bene all’anima. E’ vero che non è facile organizzare una stagione artistica che possa piacere ad un pubblico eterogeneo, ma l’Officina dell’Arte ogni anno, scommette portando a casa buoni successi. Noi continuiamo a lavorare per offrire la possibilità di esprimere emozioni, sviluppare la creatività, creare sinergie che possano far crescere la nostra Reggio”.