Reggio Calabria, il 9 luglio la presentazione di “Socrate, Agata e il futuro” di Beppe Severgnini

Secondo l’insegnamento dell’induismo, la vita umana si divide in quattro periodi: il primo serve per imparare, guidati da un maestro; il secondo per realizzare sé stessi; il terzo per insegnare e trasmettere la conoscenza; l’ultimo, segnato da un progressivo disinteresse verso le cose materiali, per prepararsi al congedo. “Google Books”

“L’arte d’invecchiare con filosofia“. Una riflessione sullo scorrere del tempo e le varie fasi della vita al centro dell’incontro promosso dal gruppo di lettura “Viaggi tra le righe“, curato dalla Dott. ssa Francesca De Stefano.

L’occasione è data dalla presentazione del nuovo libro di Beppe Severgnini “Socrate, Agata e il futuro“, un testo scorrevole, a tratti divertente ma che invita a concentrarsi sull'”Essenziale” e i veri valori della vita. L’evento è in calendario mercoledì 9 luglio presso il Seminario Pio XI, alle ore 18,30.