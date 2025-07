Reggio Calabria, pronta la presentazione del programma estivo dei “Caffè letterari” | INFO

StrettoWeb

Tutto pronto a Reggio Calabria per la conferenza stampa di presentazione del Programma estivo dei “Caffè letterari” che si terrà a Palazzo Alvaro – Biblioteca Gilda Trisolini, il 3 luglio prossimo, alle ore 12.00. Saranno presenti il Sindaco della Città metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà, l’Assessore metropolitano alla cultura Dott. Filippo Quartuccio, l’Assessore comunale Dott. Anna Briante, i Sindaci dei comuni di Campo Calabro Sandro Repaci, Melicuccà Vincenzo Oliverio, i Presidenti delle Associazioni Rotary Club Reggio Calabria, Circolo del tennis Rocco Polimeni, Accademia del tempo libero, Cis per la Calabria, Cif Reggio Calabria, FAI Reggio Calabria, Deputazione di Storia Patria per la Calabria, Panathlon Reggio Calabria, Aeroclub dello Stretto, Anassilaos, Touring Club Reggio Calabria.

Nel corso della conferenza saranno consegnate le cartelle illustrative della manifestazione 2025.