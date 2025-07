Reggio Calabria, il 3 luglio la presentazione di “I buoni non esistono”

StrettoWeb

La Fondazione Italo Falcomatà è lieta di promuovere l’incontro con lo scrittore e giornalista Gianfrancesco Turano, in occasione della presentazione del suo ultimo romanzo “I buoni non esistono” (ed. SEM). L’evento si terrà giovedì 3 luglio 2025 alle ore 19:00 presso il Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria (Via D. Travia, Parco Pentimele), in collaborazione con il Circolo Culturale “Guglielmo Calarco”. A dialogare con l’autore sarà Consolato Minniti, con letture a cura di Cinzia Messina.

“I buoni non esistono” è un noir intenso e attuale che segue Mariano Greco, ex poliziotto reinventatosi investigatore privato in una Milano sospesa tra passato e futuro. Un intreccio di affari, ideologie e crimini in cui si mescolano etica, ambiguità e scelte difficili.

L’autore Gianfrancesco Turano a Reggio Calabria nel 1962, è giornalista, scrittore e inviato per L’Espresso. Ha raccontato con lucidità il mondo delle mafie, dei poteri economici e delle zone d’ombra del nostro Paese. È autore di romanzi e inchieste di successo tra cui “Ragù amaro” (2003), “Catene” (2005), “Il caso Parolisi” (2012), “Salutiamo, amico” (2020) e “Plόemos” (2022). Con “I buoni non esistono” conferma il suo sguardo affilato sul presente e sull’umanità.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di iniziative culturali promosse dalla Fondazione Italo Falcomatà per stimolare il dibattito civile e letterario in città.