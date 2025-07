Reggio Calabria, il 10 luglio presentazione dell’accordo tra Comune e AIC Calabria

StrettoWeb

Giovedì 10 luglio alle ore 10.30, presso la Sala Biblioteca della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si terrà la presentazione del protocollo d’intesa tra il Comune di Reggio Calabria e l’Associazione Italiana Celiachia Calabria APS (AIC Calabria). L’accordo sancisce una collaborazione strutturata tra l’Amministrazione comunale e l’AIC Calabria, finalizzata alla realizzazione di progetti di sensibilizzazione della cittadinanza e di promozione della cultura del benessere, con particolare attenzione all’informazione corretta sulla celiachia e sulla dieta senza glutine.

Tra gli obiettivi del protocollo: diffondere la conoscenza della patologia celiaca e delle sue implicazioni quotidiane; promuovere momenti di inclusione e socialità sicura per le persone celiache; avviare progetti educativi nelle scuole del territorio, tra cui: “In Fuga dal Glutine”, per scuole dell’infanzia e primarie; “KalaVria Gluten Free”, per istituti alberghieri; “Tutti a Tavola Tutti Insieme”, per mense scolastiche e collettive; il nuovo progetto “Celiachia? Un gioco da ragazzi!”, pensato per le scuole superiori, con l’obiettivo di coinvolgere adolescenti e giovani adulti in un percorso educativo, interattivo e inclusivo.

Alla conferenza stampa parteciperanno: il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà; il Consigliere comunale e promotore dell’iniziativa, Giuseppe Giordano; l’Assessora all’Istruzione, Anna Briante; la Presidente di AIC Calabria, Giuseppina Grosso, la consigliera nazionale Federazione AiC Anna Cannizzaro, la dottoressa Stefania Messina, Psicologa, psicoterapeuta, co-founder di Mente& Relazioni.