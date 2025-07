Reggio Calabria, presentato a palazzo San Giorgio il cortometraggio “Le Fate del Bosco Antico”

StrettoWeb

È stato presentato nel salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio il cortometraggio “Le Fate del Bosco Antico”, diretto dal regista Luigi Parisi. Protagonisti della pellicola sono i bambini della scuola paritaria “Nuovi Orizzonti”, guidata dalla dirigente scolastica Teresa Muraca, con il supporto del responsabile alla didattica Marco Musolino. Accanto al regista e ai rappresentanti della scuola, erano presenti al tavolo istituzionale il Vicesindaco del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, l’Assessore al Welfare Lucia Nucera, e il consigliere comunale delegato Giovanni Latella.

Progetto

Il progetto, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Calabria, è stato organizzato da Cinemalab di Cecilia C. Maesano Monorchio, in partnership con Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub, presieduta da Lorenzo Caravello), Fedic Scuola (Laura Biggi) e Fedic Cineclub Palmi (presidente Fausto Alongi).

Il corto è stato girato in parte negli ambienti della scuola “Nuovi Orizzonti”

Il corto è stato girato in parte negli ambienti della scuola “Nuovi Orizzonti”, dove insegnanti e genitori hanno offerto pieno supporto alla realizzazione. Le riprese si sono poi spostate a Gambarie, nel cuore dell’Aspromonte, con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale. Nel cast figurano: Vincenzo Amadeo, Matilde Casile, Giorgia Gattuso, Santa Errante, Lucia Nicole Murina, Christian Casciano, Eduardo Iaria, Giuseppe Muraca, Cloe Muraca, Clara Pellicanò, Greta Pellicanò, Isabella Cordopatri, Mattia Murina, Annunziata Stilo e Miriam Zerotti.

La soddisfazione di Brunetti

“Ragazzi, avete avuto un’opportunità fantastica – ha affermato il vicesindaco Paolo Brunetti – Le cose belle non accadono per caso, ma perché qualcuno le pensa e ci lavora. Sappiamo che dietro questo cortometraggio c’è stato un impegno enorme da parte dello staff, della regia e dei genitori e degli insegnanti, mentre voi giocavate a fare gli attori. Qualunque lavoro sceglierete, fatelo divertendovi”. Ha poi ringraziato anche le insegnanti per la passione e l’impegno dimostrati.

Le parole di Latella

“È emozionante – ha aggiunto Latella – vedere questa sala piena di giovani. Ringrazio il regista Parisi per aver messo a disposizione il suo know-how per valorizzare il nostro territorio, offrendo una visione dell’Aspromonte, ricco di arte, cultura e tradizione. Reggio è sempre più scelta come set cinematografico, grazie ai suoi paesaggi mozzafiato, e come Amministrazione abbiamo deciso di investire in questa direzione”.

Le parole di Nucera

“Già dalle immagini sono rimasta rapita – ha affermato l’Assessore Nucera – Questo progetto è il risultato di una bella sinergia tra istituzioni e famiglie, che hanno seguito i ragazzi anche dopo la fine della scuola. Attraverso il corto i bambini hanno potuto vivere un’esperienza didattica che li ha messi in contatto con il territorio. Un ringraziamento va anche al Comune di Santo Stefano per aver messo a disposizione un mezzo per garantire il trasporto in sicurezza”.

Le parole di Muraca

“La nostra è una scuola piccola – ha commentato la dirigente Muraca – ma dimostra che anche nelle realtà più contenute si possono realizzare progetti importanti. Dopo aver conosciuto Luigi Parisi lo scorso Natale, è nata l’idea di lavorare insieme. Ringrazio le maestre e i bambini, veri protagonisti di questa avventura”.

Le parole del regista

Infine, il regista Luigi Parisi ha definito il corto “un lavoro pensato per i bambini ma anche per gli adulti, che non devono mai smettere di sognare. Il gioco e il sogno devono continuare ad abitare dentro di noi, altrimenti ci spegniamo”. Parisi ha anche annunciato che “Le Fate del Bosco Antico” sarà proiettato al prossimo Festival del Cinema di Venezia.