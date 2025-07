Reggio Calabria si prepara allo show di Stefano De Martino: tutte le info

StrettoWeb

Tutto pronto in Piazza del Popolo di Reggio Calabria per “Meglio Stasera”, il grande show estivo di Stefano De Martino, accompagnato dagli orchestrali della Disperata Erotica band e dal suo gruppo di ballo, in scena questa sera alle 21:30 nella storica piazza reggina trasformata in teatro, per il Reggio Fest 2025, Piazza del Popolo: Arte, Musica e Teatro. Intanto, è in corso anche al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme, località Terme di Caronte, il montaggio dell’imponente struttura scenografica che ospiterà l’altra tappa del divertentissimo spettacolo di De Martino, prevista per domani sera nell’ambito del ricco programma di Fatti di Musica, il Festival del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna.

Le parole di Ruggero Pegna

Il promoter lametino ha diffuso le ultime informazioni utili agli spettatori per assistere ai due spettacoli: “A Reggio Calabria, Piazza del Popolo è completamente delimitata e chiusa al traffico, sia veicolare sia pedonale. Si potrà accedere solo con i biglietti d’ingresso da via Monsignor De Lorenzo, dove è anche collocata la biglietteria in funzione dalle ore 18:30. I posti sono tutti a sedere. Ringrazio il sindaco Falcomatà per il prezioso supporto del progetto ReggioFest2025 – Cultura Diffusa, con il contributo del Fus del Ministero della Cultura – afferma Pegna – Per lo spettacolo di Lamezia, grazie alla collaborazione di Comune e Multiservizi, comunico che saranno anche attive dalle ore 20:00, con corse ogni 15 minuti, navette di andata e ritorno a fine spettacolo per il trasporto degli spettatori che volessero parcheggiare presso il Cimitero di Sambiase. Anche a Lamezia la biglietteria del Teatro sarà aperta dalle ore 18:30. I biglietti dei due show sono regolarmente in vendita online su www.ticketone.it e nei punti Ticketone”.

Le info sullo spettacolo e sulla carriera di De Martino

Sull’onda del clamoroso successo televisivo, De Martino torna dal vivo con un autentico, splendido varietà. Ballerino, conduttore e mattatore televisivo, in questo show di oltre due ore si presenta al pubblico con tutto il suo ricco bagaglio artistico. Uno spettacolo divertente e sorprendente, che ne mette in luce tutta la sua bravura. Meglio Stasera è uno show confezionato in modo impeccabile. C’è lo Stefano che si racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. C’è il ‘crooner’ che insieme alla Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: “Non è mai una sola canzone per volta”. C’è il danzatore, che si rimette in gioco con alcuni ballerini professionisti, colleghi di stagioni addietro. C’è poi il De Martino imprevedibile, quello dell’allegria e dei giochi in tv, quello che dialoga e diverte con gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico.

Per il trentacinquenne artista di Torre Annunziata, che muove i primi passi nel settore della danza a dieci anni, è stata un’ascesa vertiginosa verso il successo. Nel 2007 si aggiudica una borsa di studio al Broadway Dance Center di New York, grazie alla quale entra in contatto con la danza moderna e contemporanea. Dopo aver lavorato nella Oltre Dance Company con la coreografa Macia Del Prete, nel 2009 partecipa ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5, classificandosi primo tra i ballerini. Nel 2010 torna ad Amici, questa volta come ballerino professionista. Dal 2015 è un susseguirsi di nuovi successi, da Pequeños gigantes, programma condotto da Belén Rodríguez, a Selfie – Le cose cambiano, condotto da Simona Ventura, entrambi su Canale5. Nel 2018 è l’inviato del reality L’isola dei famosi, per poi condurre il programma comico Made in Sud, affiancato da Fatima Trotta, Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo. Tra i successi recentissimi Stasera tutto è possibile e il comedy show STEP Stasera Tutto è Possibile su Rai2. L’ esplosione definitiva arriva a settembre 2024 con Affari Tuoi. Stefano De Martino per il suo show dal vivo ha anche ricevuto il Riccio d’Argento di Gerardo Sacco, premio ai migliori live di Fatti di Musica. Per informazioni sugli spettacoli di Reggio e Lamezia tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it.