Reggio Calabria, l’omaggio a Battisti con Soundstories | INFO

Domenica 27 luglio 2025, alle ore 21:30, il Circolo del Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, nell’ambito della stagione culturale estiva propone un evento speciale dedicato a uno dei più grandi artisti della musica italiana: Lucio Battisti. Con “Soundstories: Nel cuore, nell’anima”, il sociologo Fulvio D’Ascola guiderà il pubblico in un percorso tra canzoni, parole e immagini, ispirato alla biografia scritta da Ernesto Assante.

Un intreccio di musica, video e narrazione che ricostruisce l’Italia attraversata da Battisti: dagli anni del boom economico alla stagione dell’impegno sociale, fino all’edonismo reganiano degli anni Ottanta. All’interno dello storyboard narrativo, frammenti musicali con il pianoforte tastiere di Riccardo Anastasi, con la voce Domenico Barreca ed i dialoghi Ulrica Modafferi. Un vero e proprio viaggio nella memoria e una scaletta con oltre trenta brani, quaranta video-frame e materiali anche inediti, per restituire tutta la complessità artistica di Battisti: dagli esordi al sodalizio con Mogol, dai duetti con Mina e Celentano alle sperimentazioni progressive e internazionali.

Dopo gli scenari della Chiesa degli Artisti di Taurianova e del Castello di Santa Severina in provincia di Crotone, l’infotainment da format televisivo arriva a Reggio nello spazio concerti con mega schermo del Circolo del Tennis Rocco Polimeni. Ingresso riservato ai soci ed ospiti accreditati. Un’occasione imperdibile per fermarsi, ascoltare e risalire il tempo attraverso la musica, per ritrovare nella voce di un artista irripetibile i frammenti di un Paese che cambiava e che, forse, si ritrova ancora tra quelle note.