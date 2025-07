Reggio Calabria, Oliveto in festa per la Madonna del Carmine: cinque giorni di fede, tradizione e convivialità

StrettoWeb

Anche quest’anno la comunità di Oliveto si riunisce per celebrare con profonda devozione e grande partecipazione popolare i Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, che si svolgeranno dal 16 al 20 luglio 2025. Un ricco programma religioso e civile animerà il paese per cinque giorni di fede, tradizione e convivialità.

Il programma religioso si aprirà mercoledì 16 luglio con il Santo Rosario e la Messa con la tradizionale benedizione dei portatori e la discesa del Simulacro di Maria SS. del Monte Carmelo. Nei giorni seguenti, le celebrazioni eucaristiche saranno presiedute da vari sacerdoti ospiti, con momenti di particolare coinvolgimento come la Messa animata dai bambini del “piccolo coro Claudia Azzara‘” e la solenne celebrazione conclusiva di domenica 20 luglio, presieduta da Don Pietro Casciano, preceduta dalla processione del Simulacro per le vie principali del paese.

Parallelamente, il programma civile offrirà serate di intrattenimento per tutte le età: karaoke, animazione per bambini, una brillante commedia in tre atti a cura del gruppo teatrale “GRANGIA”, una gara di tiro a segno e spettacoli musicali con artisti locali come Francesco Maio e Dalila e Nazzareno Show. Non mancheranno momenti dedicati alla comunità: visite agli ammalati, confessioni. Un’occasione di preghiera, memoria e gioia condivisa per tutto il paese, nel segno della Madonna del Carmine.