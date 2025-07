Reggio Calabria, Minasi sul procuratore Borrelli: “saprà dirigere al meglio la procura reggina”

StrettoWeb

“Rivolgo al dott. Giuseppe Borrelli il mio benvenuto in città, quale nuovo Procuratore di Reggio, e il bentornato in Calabria“, è quanto afferma il senatore della Lega, Tilde Minasi. “Dopo l’ottimo lavoro svolto come Procuratore a Salerno e il suo precedente incarico di aggiunto a Catanzaro, saprà certamente dirigere al meglio la Procura reggina, snodo centrale di indagini cruciali e delicate, innanzitutto sulla criminalità organizzata, affidate a una squadra di magistrati seri e competenti”, puntualizza Minasi.

“I suoi oltre 35 anni di esperienza e l’approfondita conoscenza pregressa del territorio calabrese e del modus operandi della ’ndrangheta sono sicuramente un valore aggiunto per un ruolo così importante. La sua nomina all’unanimità da parte del Plenum del Csm è, peraltro, un segno dell’apprezzamento di cui gode da parte dei colleghi. Dunque congratulazioni per questo nuovo inizio e buon lavoro”, conclude Minasi.