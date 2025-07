StrettoWeb

“Domenica 27 luglio 2025, alle ore 20:45, si terrà a Reggio Calabria la manifestazione nazionale “L’Ultimo Giorno di Gaza”, un evento pubblico di solidarietà e disobbedienza civile per rompere il silenzio sull’agonia del popolo palestinese. Gaza muore sotto gli occhi del mondo: di fame, di sete, sotto le bombe. Le sirene delle ambulanze invocano aiuto, mentre il cosiddetto “mondo libero” resta inerte. Da qui nasce l’urgenza di un’azione collettiva fatta di corpi, rumore e memoria“, è quanto comunicano gli organizzatori in una nota.

Svolgimento della manifestazione

Il ritrovo è previsto per le ore 20:45 in Piazza del Tempietto, di fronte alla scritta luminosa “Reggio Calabria”, sul Lungomare Falcomatà. Da lì partirà un corteo silenzioso, composto da manifestanti vestiti di nero, bianco o in colori neutri, che attraverserà il lungomare in cammino simbolico per la dignità, la memoria e la solidarietà.

Il corteo raggiungerà la prima spiaggia libera tra il Lido Cocoya e il Lido Gitano, dove avrà luogo un sit-in performativo collettivo: tutti i partecipanti si siederanno sulla sabbia, rivolti verso il mare, e daranno vita a un’azione sonora attraverso l’uso di pentole, padelle, coperchi e oggetti metallici. Chi desidera potrà intervenire con un proprio discorso. Chi non interverrà, resterà seduto continuando a fare rumore. L’azione rappresenterà il passaggio dal silenzio alla resistenza, dalla contemplazione all’urgenza.

Regole e spirito della manifestazione

“La partecipazione è libera e aperta a tutte e tutti. Non sono ammessi simboli di partito, sigle associative, riferimenti a governi o leader politici. Nessuno slogan di parte. Solo corpi, rumore, presenza. Solo dignità, creatività radicale e disobbedienza civile”, puntualizzano gli organizzatori.