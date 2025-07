Reggio Calabria, l’Associazione “Incontriamoci Sempre”: “anche la stazione di Santa Caterina è curata”

StrettoWeb

“È un piacere leggere note stampa in cui si esalta la cura dei luoghi e del verde, come la Stazione Centrale di Reggio Calabria. Anche la stazione FS di RC S Caterina è da tantissimi anni un bel vedere per le tantissime specie di piante presenti: tra cui sfoggia il più nell’albero di Mimosa in città e diversi alberi di Bergamotto, di Cigas, Fichi d’india, Ulivo, Yucca, diverse specie di Ficus , Viti americane, l’elenco è molto lungo delle specie presenti intorno la stazione FS di RC S Caterina , addirittura presenti delle casette per gli uccelli e da un paio di mesi una colonia di simpatici Gatti sono curati e rifocillati dai volontari dell’associazione Incontriamoci Sempre ODV“, è quanto c’è scritto in una nota.

“Angoli di paradiso in città ancora esistono, e l’associazione presente nella stazione FS di RC S Caterina è un esempio da emulare nella nostra bellissima città, infatti proprio per questo, quest’autunno saremo tra i promotori del ” Vogliamo la Collina di Pentimele piantumata di migliaia di Alberi” , il verde intenso è la soluzione più immediata al cambiamento climatico, in questi giorni i cittadini stanno vivendo sulla loro pelle le giornate caratterizzate da un caldo eccessivo“, conclude la nota.