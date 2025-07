Reggio Calabria, la Metrocity ha istituzionalizzato e finanziato “Il Borgo incantato” di Gerace

Nell’ultima seduta del Consiglio Metropolitano è stata approvata l’istituzionalizzazione ufficiale del Festival Internazionale di Arte di Strada “Il borgo incantato” ed in occasione della 25ª edizione del Festival è stato anche approvato un importante finanziamento , riconoscendo così ancora di più il festival come una manifestazione di rilevanza internazionale che trasforma Gerace in un palcoscenico d’eccellenza per artisti e pubblico da tutto il mondo. Il Consigliere Metropolitano e Sindaco di Gerace, Rudi Lizzi, ha espresso soddisfazione per la decisione, ringraziando il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, e sottolineando come l’evento rappresenti “un modello di promozione culturale capace di valorizzare l’intero territorio metropolitano”.

“Quello della Città Metropolitana – ha dichiarato Lizzi – non è un semplice sostegno economico, ma il riconoscimento di un lavoro venticinquennale che ha fatto della cultura uno strumento di sviluppo e coesione sociale. Per un Comune come Gerace, questo significa garantire qualità, sicurezza e una visibilità che supera i confini regionali, portando il nome della Calabria nel panorama artistico internazionale”. Con questo atto, la Città Metropolitana ribadisce il suo impegno nella valorizzazione delle eccellenze culturali del territorio, riconoscendo nel Borgo Incantato un “esempio virtuoso di come un evento portato avanti da più di 20 anni, oggi si configuri e integri anche con le azioni di marketing territoriale di Gerace” in grado di attrarre turisti e investimenti, stimolare l’economia locale, rafforzare l’identità metropolitana. Il protocollo siglato prevede, oltre al contributo finanziario, una collaborazione attiva tra le istituzioni, con il coinvolgimento di un rappresentante metropolitano nel comitato organizzatore e la promozione congiunta dell’evento attraverso canali digitali, media e iniziative collaterali.

“Cultura prioritaria”

“Questa intesa – ha concluso Lizzi – dimostra che la cultura è una politica prioritaria per la nostra amministrazione. Un investimento che genera sviluppo sostenibile, occupazione e orgoglio identitario, e che può essere esteso ad altre realtà del territorio. Gerace, con il suo Borgo Incantato, è la prova che dai centri d’eccellenza del nostro territorio può nascere un’offerta culturale di respiro internazionale”.