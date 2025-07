Reggio Calabria, l’11 luglio l’evento “La via di San Paolo” | INFO

StrettoWeb

“La via di San Paolo“, racconto in musica e parole dedicato all’Apostolo delle Genti che si terrà Venerdì 11 Luglio alle ore 19.30 nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria. Lo spettacolo, a ingresso gratuito con il sostegno economico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, si inserisce nel programma delle iniziative diocesane per il Giubileo 2025 e tra le azioni del Progetto “La Via della Fede di San Paolo da Siracusa a Roma”, ideato dalla Pattuglia San Paolo (gruppo di adulti scout reggini) e accolto dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova.

Saranno in scena l’Orchestra “Corde Libere” diretta dal maestro Alessandro Calcaramo, il musicantore Fulvio Cama (compositore e autore dei testi), nei panni di un poeta al quale sono affidati, attraverso il canto e la narrazione, l’illustrazione della figura di San Paolo e Roberta Cullari con le sue letture poetiche; è prevista la partecipazione dei Cori riuniti dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova.