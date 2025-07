Reggio Calabria, pronta la presentazione del Protocollo di intesa per gli interventi sociali e socio-sanitari integrati

StrettoWeb

Sarà presentato a palazzo San Giorgio, lunedì 21 luglio alle ore 10.00, il Protocollo di intesa per gli interventi sociali e socio-sanitari integrati realizzato tra Comune, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Asp di Reggio Calabria. Interverranno il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Direttore Generale ASP Lucia Di Furia, l’assessore comunale al Welfare Lucia Nucera, il Dirigente del Settore Welfare Francesco Barreca, per la Città Metropolitana di Reggio Calabria il Dirigente Settore 7 Politiche Sociali Francesco Macheda. Saranno presenti il Direttore amministrativo Maddalena Berardi, il Direttore sanitario Oreste Iacopino, il Capo distretto RC Gabriella Eburnea, il Capo distretto tirrenica e ionica Salvatore Barillaro e per l’ASP di Reggio Calabria la Responsabile del Coordinamento Funzionale e Gestionale “Integrazione Socio Sanitaria per le Disabilità Complesse” Fortunata Tripodi, per il settore del Comune Andrea Canale.