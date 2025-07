Reggio Calabria, si è insediato il Comitato Territoriale Piccola Industria

StrettoWeb

Si è insediato il Comitato Territoriale Piccola Industria di Confindustria Reggio Calabria. La cerimonia, nella sede di Confindustria Reggio Calabria, è stata aperta dal messaggio di benvenuto rivolto dal presidente Ferdinando Polito ai nuovi componenti del Comitato. “Siamo chiamati a ricoprire un ruolo importante in un momento in cui il nostro territorio ha bisogno di energie nuove; di idee concrete e, soprattutto, di una rete di persone che credano davvero nel valore delle imprese, dell’impegno condiviso e della crescita sostenibile. In Confindustria, ognuno di voi porta con sé esperienze, visioni e competenze diverse, e proprio questa diversità costituisce una grande ricchezza. Sono certo che tutti insieme sapremo realizzare un circuito virtuoso fatto di collaborazione, ascolto, iniziative concrete e attenzione reale ai bisogni delle piccole e medie imprese locali che ogni giorno si trovano ad affrontare e gestire sfide importanti e lo fanno sempre con passione e tenacia. Un percorso che sarà l’inizio di qualcosa di importante da condividere insieme”, ha aggiunto Ferdinando Polito, 46 anni, che rappresenta la seconda generazione di una realtà assicurativa consolidata in tutta la provincia reggina da quasi trent’anni.

“Mio padre, Nino Polito, mi ha trasmesso passione e un profondo senso di appartenenza a questo lavoro”, ammette. Un passo indietro. Lo scorso novembre è avvenuta la sua elezione a presidente Piccola Industria di Confindustria Reggio Calabria, dopo aver ricoperto, nel precedente mandato, la carica di componente del Comitato stesso, in rappresentanza della Sezione Servizi alle Imprese.

“Massimo impegno”

“Sulla scia del percorso tracciato dal mio predecessore, Daniele Diano, profonderò il massimo impegno nella tutela e valorizzazione delle nostre aziende che rappresentano un grande patrimonio. Una “sfida” che come imprenditori sentiamo fortemente nostra e che ci vede proiettati ad incrementare il valore del nostro territorio. Il mio principale obiettivo – rende noto Polito– è quello di promuovere la crescita occupazionale, che a sua volta consentirà alle aziende di svilupparsi, acquisire nuove competenze e offrire alle nuove generazioni opportunità di lavoro, senza la necessità di cercarle altrove. In un’economia sempre più circolare e attenta alla sostenibilità, il contributo di tutte le risorse sarà fondamentale per dare nuovo impulso alla crescita e permettere ai nostri figli – conclude Ferdinando Polito- di sviluppare nuovi processi produttivi e ampliare gli orizzonti dei mercati internazionali”.

Composizione

Questa la composizione del Comitato Territoriale Piccola Industria di Confindustria Reggio Calabria:

Ferdinando Polito (presidente); Daniele Diano (past-president); Giuseppe Barillà (componente Sezione Servizi alle imprese); Dario Benedetto (componente Sezione Metalmeccanica/Installazione impianti); Malaga Cavalea (componente Sezione Cartaria, Editoria e Comunicazione); Debora Ettore (componente Sezione Industria Varie); Loredana Laganà (componente Sezione Materiali da costruzione/Legno e Arredo); Irene Lavino (componente Sezione Turismo); Angelo Marra (componente Sezione Industrie Varie); Sebastiano Marra (componente Sezione Metalmeccanica/Installazione impianti); Jessica Mittica (componente Sezione Trasporti e Logistica); Daniele Perrone (componente Sezione Agroalimentare); Carlofelice Tavernese (componente Sezione Sanità).