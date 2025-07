Reggio Calabria, grande successo al Museo per due eventi estivi

StrettoWeb

“Museo in Fest 2025”, che si svolge dal 17 giugno al 30 agosto, trasforma il Museo in un vivace centro culturale, offrendo una vasta gamma di attività che spaziano da concerti e spettacoli teatrali a incontri, conferenze e laboratori per bambini. La rassegna mira a rendere la cultura un’esperienza dinamica e accessibile a tutti, proponendo generi e linguaggi diversi, dal jazz alla lirica, dalla comicità al teatro classico. Numerosi appuntamenti includono aperture serali straordinarie, consentendo ai visitatori di fruire del Museo in un’atmosfera suggestiva, arricchita da musica e dai tramonti sullo Stretto.

L’11 luglio, Piazza Paolo Orsi ha accolto “Una merenda da paura”, uno spettacolo-laboratorio sull’alimentazione curato dalla Compagnia Teatrop. L’evento, adatto a famiglie e consigliato per bambini dai 5 anni in su , ha proposto un approccio divertente e interattivo per affrontare il tema di una sana e corretta alimentazione, attraverso tecniche di teatro d’attore e piccole magie. Lo spettacolo ha utilizzato canti, gag comiche e piccole magie per coinvolgere il pubblico.

Il 12 luglio, la suggestiva terrazza panoramica del Museo, con vista sullo Stretto di Messina , ha fatto da cornice al Concerto lirico “Musica sotto le stelle”, a cura del Conservatorio “F. Cilea”. L’evento ha visto l’esibizione degli studenti delle classi di Canto delle professoresse Serenella Fraschini e Liliana Marzano , accompagnati al pianoforte dal Maestro Rocco Catania. Il programma ha offerto un repertorio raffinato con capolavori di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Cilea e Lehár, alternando arie celebri a pagine più intime del grande repertorio lirico. L’apertura straordinaria del Museo è stata estesa fino alle 23:00 per l’occasione.

Questi eventi rientrano nella visione del Museo di essere un luogo vibrante e accessibile alla comunità, coniugando la valorizzazione del patrimonio archeologico con iniziative culturali innovative. La terrazza panoramica del MArRC, già consolidata come sede di concerti e serate a tema , si conferma uno spazio privilegiato per un’esperienza culturale coinvolgente e suggestiva, con la vista spettacolare dello Stretto a fare da sfondo. Entrambi gli appuntamenti hanno offerto momenti emozionanti di arte, musica e storia, ribadendo l’impegno del Museo nell’arricchire l’offerta culturale del territorio.