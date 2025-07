Grande successo per la 2ª Festa del Cacciatore al Memorial Cecio Logiudice

StrettoWeb

Si è conclusa felicemente in data 20/07/2025 la Seconda Festa del Cacciatore, evento sportivo organizzato nell’ambito del Quindicesimo Memorial Cecio Logiudice, tenutosi presso il campo di Tiro a Volo “L’Orizzonte” di Cardeto. L’iniziativa ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 100 tiratori, tra cui cacciatori, garisti, lady, veterani, juniores e piccoli calibri, provenienti da tutta la provincia di Reggio Calabria. Il Movimento Amici della Caccia è stato partecipe all’evento con i propri componenti cacciatori unitamente ad appassionati Federcacciatori.

Erano presenti in particolare gli amici Leo Familiari, Peppe Surace, Gaetano Porcino e Cecè Logiudice i quali hanno contribuito in particolare modo all’evento. L’atmosfera conviviale e appassionata ha contraddistinto l’intera giornata, grazie anche alla calorosa accoglienza e al servizio campo e ristoro, con prodotti locali offerti ai partecipanti e agli ospiti presenti. Durante la manifestazione si è dato spazio anche ai valori della cucina con un pubblico riconoscimento alla mitica Signora Orsola di Messignadi (RC) per i mitici arancini rustici noti in tutta la Calabria.

Determinante per la perfetta riuscita dell’evento è stata la collaborazione tra la struttura ospitante, diretta da Giacomo Macheda, e i principali rappresentanti del mondo venatorio reggino: il Presidente Provinciale Federcaccia Domenico Iero e il Presidente Provinciale FIDASC e Presidente della Sezione Gallico Federcaccia Paolo Barbera. A loro si deve l’organizzazione della premiazione e la preparazione dei gadget e dei riconoscimenti che hanno permesso di rendere omaggio alla memoria dei cacciatori scomparsi.

In particolare, sono stati premiati i primi classificati di ogni categoria con prestigiose coppe e trofei oltre ad essere state consegnate targhe ricordo per commemorare figure storiche del mondo venatorio reggino e dell’associazione venatoria Federcaccia scomparsi prematuramente, tra cui lo stesso Cecio Logiudice al quale è intitolato il Memorial, il compianto storico Presidente Regionale Federcaccia Calabria Dott. Gennaro Giuffrè e gli amici Pietro Cannistraci e Pasquale Meduri.

In memoria del Presidente Giuffrè in particolare è stato donato un piatto d’argento con una sentita dedica, testimonianza dell’affetto e della riconoscenza della comunità venatoria per il suo impegno e la sua passione. Vincitore assoluto del Memorial quest’anno è Paolo Caponera con punteggio di 25 su 25. A conclusione della gara, come da tradizione, si è svolto il sorteggio finale, durante il quale sono stati distribuiti gadget Federcaccia e numerosi premi messi a disposizione da sponsor locali vicini al mondo venatorio, tra cui note attività della zona di Cannavò di Reggio Calabria e le armerie Martino, Valenti e Farina. I partecipanti hanno partecipato inoltre al taglio della torta offert dall’amico Paolo Logiudice.

Grazie alla professionalità e all’esperienza dei dirigenti della Federcaccia Reggio Calabria, la manifestazione si è confermata ancora una volta un appuntamento di successo, capace di unire in un unico evento caccia, sport, festa, memoria e passione per la caccia.