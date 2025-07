Reggio Calabria, Gianni Aiello riceve il premio “Gipponetto Govi”

StrettoWeb

Un nuovo riconoscimento per Gianni Aiello ed il Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, da lui presieduto. La cerimonia di premiazione si svolta presso il “Teatro Rina e Gilberto Govi“ di Genova Bolzaneto, alla presenza di autorità istituzionali e culturali del Capoluogo ligure. Gianni Aiello ha ricevuto il premio “Gipponetto Govi” direttamente dalle mani del Presidente del celebre “Teatro Rina e Gilberto Govi” di Genova Gilberto Lanzarotti, e del presidente dell’Associazione Amici del “Teatro Rina e Gilberto Govi” Ivano Castellani.

Si tratta della massima onorificenza del celebre teatro genovese, assegnato dall’Associazione “Amici del Teatro Govi”. Ricordiamo che il “Gipponetto Govi”, noto anche come “gipponetto goviano”, è un riconoscimento, simile a un “Oscar”, che viene assegnato dall’Associazione “Amici del Teatro Govi” a personalità che si sono distintenel campo teatrale, ma anche in altri ambiti culturali. Il premio è stato conferito a diverse personalità di spicco, tra cui registi, attori, e altri artisti, tra i quali Vito Molinari, Tullio Solenghi.La motivazione ufficiale della consegna al Presidente del sodalizio culturale reggino è la seguente: “Una lunghissima stretta di mano dal Teatro Govi di Genova a Giovanni Aiello, Presidente del Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria”.

La consegna del prestigioso riconoscimento rappresenta un’importante testimonianza del lavoro svolto in funzione della cultura e della ricerca, ma anche un incoraggiamento a continuare tale percorso per le future attività culturali. Tale riconoscimento riflette non solo lo sforzo di un singolo individuo ma la sinergia e il duro lavoro dell’Associazione reggina, che come da intenti statutari si interessa della salvaguardia della memoria storica del territorio in cui opera, a far data dal 1993. A riguardo i premiati del teatro genovese, sono stati, oltre a Ivano Castellani, il presidente dell’Associazione Amici del “Teatro Rina e Gilberto Govi” Gilberto Lanzarotti e tutti coloro che hanno collaborato attivamente ad organizzare la serata in ricordo di Alberto Lupo lo scorso dicembre, e precisamente Simona Cappelli, Franco Fasano, Dario Rigliaco, Matteo Benvenuti e del Consigliere Metropolitano della Città di Genova Laura Repetto.

Una targa è stata consegnata da Giovanni Aiello a Gigi Zoboli, nipote di Alberto Lupo.Genova e Reggio Calabria sono due città di mare che si affacciano sui lati opposti del Mediterraneo, anche se con destini diversi, pur alla presenza di un filo conduttore che non è solo storico-culturale ma anche umano e sociale. Quindi un susseguirsi di diversi accadimenti che legano le due Città che si affacciano in quel Mediterraneo, che ha sempre rappresentato un’agorà di popoli e culture che si sono confrontate nel corso dello scorrere del tempo.

Questa “Creuza de Mà”, registra delle similitudini fin dai tempi antichi, quando i primi abitatori, provenienti dal mare, fondarono le due Città : forse erano degli esuli, oppure spinti in quei luoghi per motivi commerciali, tenuto conto che i nuovi siti avevano similitudini con i luoghi natii. Popolazioni venute dal mare e qui il parallelismo con “Creuza de Mà”, la canzone scritta in genovese dal poeta del Mediterraneo Fabrizio De André (“Ombre di facce, facce di marinai, da dove venite dov’è che andate”).

Un Mediterraneo che rappresenta il giusto contenitore di quelle esperienze che si sono susseguite, confrontate, anche scontrate nel corso dello scorrere del tempo, nell’agorà del Mare Nostrum.Dagli aspetti storici a quelli artistici che legano le due aree ed a far data dal 2004 il Circolo Culturale “L’Agorà” celebra un artista genovese o ligure, che in qualche modo ha a che fare con la Calabria.

Il primo tassello a riguardo questo “ponte culturale” tra le due aree, riguarda la prima edizione de “Una giornata per De Andrè – Popoli e Culture nel Mediterraneo”. Il sottotitolo della manifestazione rappresenta il giusto contenitore di quelle esperienze che si sono susseguite e confrontate nel corso dello scorrere del tempo. Altre iniziative riguardano Vittorio Gassman e non per ordine d’importanza, ma solo dal punto di vista cronologico, Alberto Lupo. Il noto attore e conduttore televisivo è stato presente in Calabria in diverse occasioni sia come conduttore di importanti manifestazioni musicali che come attore.

A tal proposito si ricordano quelle relative alla manifestazione europea del Cantaeuropa, presente in tre occasioni (dal 26 al 28 settembre del 1972) in quel di Reggio Calabria (stadio comunale), Vibo Valentia (501 Hotel) e Diamante (provincia di Cosenza). Il 12 giugno del 1975 a Reggio Calabria in occasione di un’altra manifestazione musicale, il Cantasud. In tutte le occasioni si registrò una buona risposta di consensi, sia da parte degli organi di stampa che da parte del pubblico presente in quelle manifestazioni.