Reggio Calabria, anche stasera ennesimo flop di Sunsetland. E quel clamoroso confronto con 20 anni fa…

StrettoWeb

Un altro flop. Poca gente e gradoni vuoti. Il Sunsetland non decolla. Lo scriviamo da sabato. L’idea del dj set al tramonto, direttamente dall’Arena dello Stretto di Reggio Calabria, finora si è rivelata – come detto – un flop. L’orario, forse, il problema principale di un evento che vede registrare buona musica e un tramonto da sogno, in un posto unico. O, forse, non solo l’orario. Eventi di questo tipo vanno sponsorizzati, accompagnati, promossi, non prima di aver avviato con successo una campagna turistica che vada in questa direzione.

Da Reggio Calabria i giovani vanno via. E negli ultimi 10-12 anni è andata sempre peggio. Una città che 20 anni fa pullulava di gente in questo periodo, adesso arranca. I turisti ci sono, sono in aumento, grazie ai voli Ryanair, ma tutto questo non basta. Chi arriva deve essere “accolto” in un certo modo. L’operazione non è così semplice e rapida, dopo anni di distruzione, e un dj set al tramonto – idea innovativa senza dubbio – lanciato così, all’improvviso, almeno per il momento non può che rivelarsi un flop. C’è un confronto, clamoroso, con 20 anni fa, che è devastante. Sempre musica, sempre dj, sempre all’Arena, ma con un evento che aveva ben altre finalità e ben altro successo. Perché “accompagnato” da ben altre idee, promozioni, operazioni, servizi. RTL come, oggi, Sky Calciomercato. Il dj set, invece, va “lavorato” e “studiato”.