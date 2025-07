Reggio Calabria, il Centro Studi Federico Caffè presenta il libro “Il segreto della felicità”

StrettoWeb

Nella bella cornice dello Stretto, offerta dal Lido Pepy’s giorno 17 Luglio alle ore 19, il Centro Studi Federico Caffè ha organizzato un incontro per presentare il libro “Il segreto della felicità”, scritto da Pasquale e Giuseppe Romeo. Scritto a quattro mani affronta un argomento principe per l´essere umano, quello della felicità, in un’epoca dove, nonostante un apparente benessere economico si avvertono disagi umani e sociali allarmanti, in particolare le fasce giovanili, e non solo. Gli autori ed altri illustri relatori si confronteranno su un tema così bello e complesso.

Interessante la dinamica del libro in quanto c’è un confronto tra una visione medico specialistica (Pasquale Romeo è psichiatra) ed una visione sociale (Giuseppe Romeo è un economista). Ad alimentare il confronto ci saranno come relatori: Maria Vittoria Serranó, professoressa ordinaria all’Università di Messina; Giuseppe Modafferi del Centro Studi Federico Caffè; modererà l’incontro Daniele Castrizio, docente di Numismatica all’Università di Messina. “Invitiamo a partecipare, dal confronto si potrà maturare una consapevolezza dei possibili percorsi da seguire per raggiungere situazioni di felicità, e raccogliere qualche spunto elaborato da persone di grande esperienza nei vari ambiti sociali e professionali”, si legge nella nota degli organizzatori.