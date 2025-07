Reggio Calabria, FdI e la cerimonia in memoria del giudice Paolo Borsellino e dei caduti al servizio dello Stato

StrettoWeb

“La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, in collaborazione con il Circolo territoriale di Gioia Tauro, promuove una cerimonia commemorativa in occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio, per rendere omaggio alla memoria del Giudice Paolo Borsellino e di tutti coloro che, con coraggio e dedizione, hanno sacrificato la propria vita in difesa dello Stato, delle Istituzioni e dei valori fondanti della democrazia. L’iniziativa, che vedrà la partecipazione di autorità civili e militari, si svolgerà Sabato 19 Luglio 2025 alle ore 10:30 presso la lapide commemorativa posta su una facciata del Palazzo Comunale di Gioia Tauro. In tale occasione, sarà deposto un omaggio floreale quale segno tangibile di gratitudine verso quanti hanno incarnato i più alti ideali della nostra Repubblica: giustizia, legalità, rettitudine e senso dello Stato”.

“La cerimonia si configura come un momento di alto valore civico e istituzionale, volto a riaffermare, attraverso la memoria condivisa, l’impegno delle comunità nel promuovere la cultura della legalità e il rispetto dei principi su cui si fonda la nostra convivenza democratica. Ricordare Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e tutti i servitori dello Stato caduti per mano mafiosa significa non solo onorarne il sacrificio, ma ribadire con forza la responsabilità collettiva di custodirne l’esempio, traendo da esso guida e ispirazione per le nuove generazioni”. Così in una nota la Federazione Provinciale di FdI.