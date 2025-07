Reggio Calabria, l’estate metropolitana entra nel vivo: gli appuntamenti di inizio agosto sul territorio

StrettoWeb

“La Città Metropolitana di Reggio Calabria sempre più attiva nella programmazione di eventi culturali in grado di fare emergere al meglio le grandi potenzialità di un territorio che ha tanto da raccontare. Con questo spirito anche questa estate 2025, seguendo l’indirizzo politico del sindaco Giuseppe Falcomatà, abbiamo pensato e programmato molti eventi che seguono il solco già avviato del coinvolgimento diretto dei Comuni e delle associazioni territoriali”. Così il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, anticipando gli spettacoli, 28, che fino al 10 agosto, saranno in programma in altrettanti Comuni reggini.

“Il nostro spirito partecipativo – aggiunge Quartuccio – ha messo in moto, anche quest’anno, molti appuntamenti che animeranno tutto il territorio metropolitano ed in grado di offrire ai residenti, a chi tornerà nei propri borghi e a chi sceglierà di visitarli per la prima volta, un motivo in più per godersi le bellezze della nostra terra. L’animazione territoriale, partendo dagli eventi culturali – ricorda il consigliere delegato – rappresenta l’elemento fondamentale per una diversa narrazione dell’area metropolitana, in grado di offrire al turista e non solo, molti elementi per visitare. Lo abbiamo fatto recentemente attraverso i giovani di tutta Italia che si sono ritrovati anche quest’anno a Riace per la scuola estiva di Astronomia, e proseguiremo con una serie di concerti ed appuntamenti culturali che, sono sicuro – conclude Quartuccio – metteranno in mostra il meglio delle nostre potenzialità artistiche”.

Gli eventi di inizio agosto

Di seguito i primi appuntamenti dall’1 al 7 agosto: 1 agosto a Molochio, concerto I migliori anni; il 2 agosto a Sant’Ilario dello Jonio, il Liberate show; il 2 agosto a Staiti, il gruppo musicale Folk; il 2 agosto a Stignano, li Radici e Tradizione; il 2 agosto a Grotteria, la Storia siamo noi; il 2 agosto a Bagaladi il concerto di Cosimo Papandrea; il 3 agosto a Villa San Giovanni, lo show musicale 54live; il 4 agosto a Feroleto della Chiesa, Amici come noi; il 5 agosto a Martone, The Furius band; il 5 agosto ad Africo, Stefano Priolo e Nino Di Francesco; il 7 agosto a Camini, il concerto di Tiziana Serraino; il 7 agosto a Candidoni, l’Eredità dello zio Canonico; il 7 agosto a Gioia Tauro, il concerto dei Ray Band.