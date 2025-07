Teoria delle finestre rotte, il commento di un cittadino: “guardate le condizioni del viale Messina”

StrettoWeb

Nella mattinata odierna, abbiamo pubblicato su StrettoWeb un editoriale sull’interessante teoria delle finestre rotte che cancella le scuse del sindaco Falcomatà sui ‘lordazzi’ e sulle condizioni in cui versano parecchie zone della città. Un cittadino, prendendo spunto dal nostro articolo, ha scritto alla redazione per denunciare le condizioni del viale Messina. Dalle foto allegate si nota come, nella zona dei ben noti campetti da calcio, ci siano cumuli di spazzatura in prossimità dei cassonetti.

“Buonasera spett.le redazione Strettoweb,

a proposito della teoria delle finestre rotte, che nella nostra città è radicata fin dalla notte dei tempi, il livello culturale di civiltà del cittadino è talmente elevato, che nessuna teoria potrà mai interessargli, né tantomeno pensare di cambiare il suo modo di vivere e rispettare le regole comuni del vivere civile. – spiega il cittadino – Cosa quindi pensare di questo continuo scempio, che assistiamo inermi giornalmente, da nord a sud della nostra bella città? Mai più teoria come questa, rispecchia l’amara e triste realtà della nostra città!!! A corredo le foto del viale Messina di giovedì 10 luglio 2025.

Cordiali saluti, da chi paga la Tari anche per chi non la paga!!!“.