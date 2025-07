Reggio Calabria, 4 giovani atleti dell’Asd Mediterraneo si alleneranno al centro sportivo della Juventus

StrettoWeb

Nata nel 2005 l’ASD Mediterraneo di Reggio Calabria quest’ anno celebra il suo ventennale. Tra le iniziative più apprezzate spicca

l’opportunità data a quattro giovani atleti della scuola calcio che si

sono distinti oltre che per doti tecniche, impegno, costanza e tanto

lavoro durante l’anno sportivo da poter vincere delle borse di

studio-premio per partecipare all’evento ufficiale Summer Camp

grazie anche al supporto dell’Architetto Giuseppe Adda

Per Versaci Antonino, Condello Gabriele, Nucera Filippo e

Paladino Emmanuel sarà una settimana di allenamento a presso il

centro sportivo Juventus Training center di Vinovo (TO) con lo

staff della Juventus. Questo non è solo un premio sportivo è un

seme per il futuro, un incentivo a continuare il percorso con noi

anche per gli anni a venire. Nell’ambito delle attività estive dedicate ai giovani, la Juventus propone il suo alle evento Summer Camp ufficiale,

un’esperienza unica nel suo genere che unisce formazione

calcistica, crescita personale e puro divertimento. Immersi in un

contesto professionale e altamente qualificato