Reggio Calabria, il 4 agosto il vernissage dell’artista Marzia Cotroneo | INFO

StrettoWeb

Il 4 agosto un appuntamento artistico da non perdere. Mariagrazia Cotroneo, professoressa di matematica del liceo, con una grande passione per l’arte, alla quale si dedica con il nome di “Marzia”, terrà una personale presso il lido Onda Azzurra di Scilla (Reggio Calabria), alle ore 19:00. La docente reggina di nascita, vive e lavora a Milano ormai da 25 anni, ma ha scelto la sua Reggio Calabria per presentare un vernissage per le sue opere.

Amante dell’arte in tutte le sue forme, dal canto (è stata soprano in un coro polifonico) alla musica, dalla danza classica (ballerina fin dalla tenera età), passando per scrittura, moda, cucina e pittura, ha recentemente scelto di condividere le proprie opere.

Al primo concorso a cui ha partecipato, ha ricevuto la menzione d’onore al festival dei due mondi di Spoleto 68ma edizione (2025) per l’opera Speranza e una menzione di onore presso Carini, nello stesso giorno per l’opera Carità, preso la fondazione Costanza.