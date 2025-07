Reggio Calabria, il 25 luglio messa per gli automobilisti in onore di San Cristoforo | INFO

StrettoWeb

“Viaggiare fa rima con imparare, incontrare e non con soffrire, piangere o addirittura morire“. Prendendo spunto dal discorso di Papa Francesco alla Delegazione dell’Automobile Club d’Italia in occasione del compimento del 120° anniversario della fondazione dell’Automobile Club d’Italia presso la Sala Clementina del Vaticano il 23 gennaio u.s.; il Presidente dell’ Automobile Club di Reggio Calabria rag. Giuseppe Martorano, insieme al Direttore dott.ssa Giuseppina Danile nella ricorrenza di San Cristoforo, leggendario portatore di Cristo, patrono dei viaggiatori e protettore degli automobilisti, vogliono rendere omaggio al Santo Patrono con la celebrazione di una Messa giorno 25 luglio alle ore 19.00 presso la chiesa della Madonna del Carmine sita a Piazza Carmine (RC) aperta a tutti gli automobilisti.

In questo anno giubilare che ci chiede di essere pellegrini di speranza bisogna soffermarsi su due parole – educazione e ambiente – assumere comportamenti responsabili, rispettare le norme, essere consapevoli dei rischi aiuta il raggiungimento dell’ obiettivo “zero vittime sulla strada”; l’inquinamento, il traffico ed il consumo di energia non rinnovabile sono alcuni fattori che hanno un impatto negativo sulla qualità della vita occorre assumere delle azioni comuni che rendano la mobilità sostenibile ed accessibile a tutti. Da 120 anni l’ACI è al servizio dei cittadini , mettendo al centro le persone , il loro benessere e la loro sicurezza.