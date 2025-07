Reggio Calabria, 20 anni trionfali per la scuderia “Piloti per Passione”

StrettoWeb

Quando nell’ottobre del 2004 il medico Giuseppe Denisi dava forma e sostanza al suo sogno alimentato fin da giovane, non avrebbe mai pensato ad un futuro tanto radioso per la sua nuova scuderia automobilistica, che nel nome prescelto, capolavoro di intelligibilità’, incarnava l’identità propria di chi ne avrebbe fatto parte: ”Piloti per Passione”. Quella di venti anni fa, era una Reggio da corsa basata su più fronti associativi stabili, ma Denisi sentiva forte l’esigenza di dare vita a qualcosa di nuovo e dirompente. Dopo le prime stagioni spese in campionati alternativi a quelli al top, il team di Sambatello iniziava la sua scalata alle posizioni che contano nello scacchiere da corsa meridionale e poi nazionale, fino a risultare la prima scuderia ad organizzare una gara di campionato italiano a Reggio Calabria, cioè il bellissimo slalom fra Mannoli e Gambarie, tappa del Tricolore fra le più acclamate in assoluto. In questi ventuno calendari interlocutori, è stata entusiasmante la gran mole di titoli italiani e regionali messi a curriculum.

Trend positivo

Un trend positivo che continua anche nel 2025, grazie a degli scudetti già “prenotati” nella Top Class della velocità in salita. La crescita di risultati è andata di pari passo con quella del numero di piloti: ad oggi, il sodalizio automobilistico di Sambatello conta un roster di driver fra i più corposi al centro-sud ed è nettamente di riferimento nella sua provincia, con un ampio divario rispetto agli altri. Nel contesto calabrese, la Scuderia Piloti per Passione ha finora sempre vinto ogni edizione del Challenge Calabria Slalom, la principale serie regionale a birilli, ove ha superato addirittura le 50 vittorie di scuderia conquistate, con una sequenza di successi senza precedenti fra i team calabresi. Malgrado la giovane età insomma, il palmares della Scuderia Piloti per Passione è ricco quanto e più quello di vari altri team di più lunga esistenza.

Maggior numero di gare organizzate nella provincia reggina negli ultimi 15 anni

Suo anche il maggior numero di gare organizzate nella provincia reggina negli ultimi 15 anni, proprio nel periodo di maggiore contrazione economica, a testimonianza della serietà estrema con cui questo motor team ha onorato gli impegni presi, senza annullare le gare dopo averle inserite e sottraendosi all’organizzazione degli eventi solo quando costretto da contingenze insuperabili come le pessime condizioni dell’’asfalto di Sambatello, gara di casa per il team di Denisi ma sotto scacco di un Comune inadempiente per non aver mai asfaltato una strada che costituisce un pericolo quotidiano per la popolosa comunità locale, prima che un ostacolo insormontabile per il ritorno di una storica gara automobilistica.

Giuseppe Denisi però, coadiuvato in toto dalla figlia Elisa in primis e da un gruppo di amici e parenti di pregevole spessore umano prima che agonistico, non ama abbandonarsi a fastosi ed opulenti richiami del passato, come troppo spesso accade, ma preferisce mettere nello zoom i nuovi traguardi agonistici da conquistare in tutta Italia, sempre con la forza della credibilità estrema costruitasi negli ambienti agonistico istituzionali, in tanti anni di successi nelle gare e serietà nella gestione.