Reggio Calabria, il 17 luglio Biesse ricorda Borsellino e le vittime della strage di via D’Amelio

“La memoria non va in prescri­zione“, 33° anniversario della strage di via D’Amelio. Giovedì 17 luglio alle ore 9.30. La comme­morazione in ricordo di Paolo Borsellino e degli uomini della scorta alla presenza delle autorità civili e militari. L’iniziativa, promossa dall’associazione Biesse per il terzo anno consecutivo, è ormai un evento istituzionalizzato. Lo scenario è il giardino botanico della casa cir­condariale “Panzera” dove la stessa associazione, tre anni fa, faceva piantumare un albero di ulivo simbolo della pace in memoria del magistrato Paolo Borsellino e degli uomini della scorta.

“Ricordiamo Paolo Borsellino e la sua vita di lotta alla ma­fia. Un momento importante – afferma la presidente nazionale della associazione Biesse Bru­na Siviglia – in un luogo come quello del carcere che non deve essere considerato un mondo a se, ma un mondo parallelo ed è fondamentale seminare anche qui i valori di legalità, giustizia e solidarietà perché la detenzione deve avere anche una funzione rieducativa e non solo punitiva.

Dopo la morte di Paolo Borsel­lino, nel Paese, l’emozione fu fortissima: diecimila persone parteciparono ai suoi funerali e all’orazione funebre. Antoni­no Caponnetto, disse: “Caro Paolo, la lotta che hai sostenuto dovrà diventare e diventerà la lotta di ciascuno di noi”. Ecco, facciamo tesoro di queste paro­le, prendiamo esempio dalla vi­ra di Borsellino e diciamo sem­pre: “No alla mafia!“, invita Bru­na Siviglia rivolgendo un ringra­ziamento al Direttore della ca­sa circondariale “Panzera” Rosario Tortorella per la sensibilità e la fattiva collaborazione.