Reggina, De Grandis a StrettoWeb: “avevo Cozza al Fantacalcio. Gattuso CT? Grinta calabrese” | VIDEO

“La Reggina l’ho seguita spesso al Granillo, sia in Serie A che in Serie B. C’è una partecipazione che in altre piazze non c’è“. Stefano De Grandis ritorna a Reggio Calabria come opinionista di Sky Calciomercato L’Originale, nella terza puntata in diretta dall’Arena Ciccio Franco. Ai microfoni di StrettoWeb, il giornalista di Sky ricorda i fasti amaranto prendendo spunto dalla presenza di Alessandro Lucarelli, eroe della stagione del -15: “l’exploit della squadra di Mazzarri, una salvezza insperata, al di sopra delle aspettative e della qualità dei calciatori. Ero a cena con Alessandro Lucarelli che diceva ‘eravamo una squadra qualsiasi’ ma hanno fatto un’impresa incredibile. Poi mi ricordo Ciccio Cozza, lo avevo al fantacalcio e chi se lo dimentica, qualche gol me lo ha regalato“.

De Grandis ha poi commentato l’arrivo di Gattuso sulla panchina della Nazionale: “penso sia l’uomo giusto, decidono i risultati. Ha dalla sua l’esperienza, a livello internazionale ha vinto tanto, sa che cosa serve e potrà comunicarlo ai suoi. Il CT è un mestiere particolare, Spalletti è un grande allenatore e ha fatto fatica, magari Gattuso non la farà. Grinta calabrese? Assolutamente, la grinta e l’amore del Sud, li metterà da CT“.