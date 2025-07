“Il recinto della vergogna”, esposto un cartello di protesta nei pressi della scuola Carducci – Da Feltre di Reggio Calabria

StrettoWeb

In molte zone di Reggio Calabria il degrado e l’incuria la fanno da padrone con i cittadini che sono ormai esasperati nel menefreghismo totale delle istituzioni. Nei pressi dell‘Istituto Comprensivo Carducci – V. Da Feltre, alcune persone, chiaramente infastidite e per protestare, hanno esposto un cartello “Il recinto della vergogna”, su una segnalazione di lavori in corso del comune con annesso segnale stradale.

Probabilmente, il mini cantiere è lì da tanto tempo, con i lavori che chiaramente non sono conclusi (non sappiamo se si tratta di una voragine o di una perdita di acqua che ha provocato la buca) e che stanno creando disagi a chi vi passa.