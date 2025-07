La Rassegna Popolare Ibbisota: un inno alla Sicilia che vibra nel cuore dei Peloritani

StrettoWeb

Ogni 16 agosto, il borgo di Gesso, incastonato tra i monti Peloritani, a pochi passi da Messina, si accende di suoni, colori e profumi antichi per celebrare la Rassegna Popolare Ibbisota, un evento annuale che è molto più di una festa: è un atto d’amore verso la Sicilia più autentica, quella che resiste nel tempo, nelle mani sapienti degli artigiani, nelle voci dei cantori, nelle ricette tramandate a voce tra generazioni.

Nata dalla passione e dalla determinazione dell’associazione “Giovani e Volontari”, un gruppo di giovani profondamente legati alla loro terra, la Rassegna si propone di salvare dall’oblio le tradizioni popolari siciliane, minacciate dall’indifferenza e dalla modernità galoppante.

Un programma ricco di arte e tradizione

Il programma della manifestazione è un mosaico vibrante di cultura e memoria:

Sfilata dei carretti siciliani: veri capolavori su ruote, intagliati e dipinti a mano, sfilano per le vie del paese, raccontando in ogni dettaglio scene epiche, religiose e contadine. Un’esplosione di arte popolare che rapisce gli occhi e il cuore.

veri capolavori su ruote, intagliati e dipinti a mano, sfilano per le vie del paese, raccontando in ogni dettaglio scene epiche, religiose e contadine. Un’esplosione di arte popolare che rapisce gli occhi e il cuore. Musica e danze folkloristiche: gruppi come I Cariddi e Sunaturi animano la piazza con tamburelli, zufoli e zampogne, facendo risuonare canti antichi che parlano d’amore, di lavoro e di devozione. Le danze coinvolgono tutti, dai più piccoli agli anziani, in una girandola di emozioni condivise.

gruppi come I Cariddi e Sunaturi animano la piazza con tamburelli, zufoli e zampogne, facendo risuonare canti antichi che parlano d’amore, di lavoro e di devozione. Le danze coinvolgono tutti, dai più piccoli agli anziani, in una girandola di emozioni condivise. Teatro dei pupi siciliani: gli eroi del ciclo carolingio rivivono nelle mani dei pupari, tra duelli, incantesimi e passioni. Uno spettacolo magnetico che incanta grandi e piccini, riportando in vita una tradizione teatrale unica al mondo.

gli eroi del ciclo carolingio rivivono nelle mani dei pupari, tra duelli, incantesimi e passioni. Uno spettacolo magnetico che incanta grandi e piccini, riportando in vita una tradizione teatrale unica al mondo. Laboratori e mostre artistiche: artigiani, pittori e scultori aprono le porte dei loro saperi, offrendo al pubblico la possibilità di toccare con mano la bellezza e la fatica del fare a mano, del tramandare un mestiere, un gesto, una visione.

artigiani, pittori e scultori aprono le porte dei loro saperi, offrendo al pubblico la possibilità di toccare con mano la bellezza e la fatica del fare a mano, del tramandare un mestiere, un gesto, una visione. Gastronomia locale: i profumi della Sicilia inebriano le vie del borgo. Cannoli siciliani protagonista principale e altre prelibatezze della pasticceria locale, prodotti e piatti tipici locali che ad ogni boccone è un ricordo che si risveglia, un legame con la terra che nutre corpo e spirito.

Una piazza che diventa teatro

La Rassegna si svolge principalmente nella piazza centrale del borgo antico di Gesso, che per una sera si trasforma in un teatro a cielo aperto. L’atmosfera è calda, accogliente, pulsante di vita: le luci fioche, le risate, i cori, il suono dei tamburelli che si perde tra i vicoli. Qui la cultura non si osserva soltanto: si vive, si respira, si condivide.

Un evento che unisce

La Rassegna Popolare Ibbisota è un invito aperto a tutti: residenti, turisti, curiosi. È un’occasione rara per riscoprire le radici profonde di un popolo, per sentire sulla pelle la forza della tradizione e lasciarsi sorprendere da una Sicilia che non smette mai di raccontare sé stessa, con fierezza e poesia.

Comunicato stampa: la 10ª edizione

La Rassegna Popolare Ibbisota compie dieci anni e celebra questo importante traguardo con un’edizione speciale ricca di tradizione, arte e sapori autentici. Per l’occasione, la manifestazione si presenta con una nuova veste grafica, simbolo di rinnovamento e continuità con le radici popolari che da sempre la contraddistinguono. L’appuntamento è per il 16 agosto 2025 a Gesso (ME), dalle ore 18:00, per una serata che unisce cultura, musica e gastronomia siciliana. Come da tradizione, il protagonista indiscusso sarà il Cannolo Siciliano, ma il programma si arricchisce di eventi e ospiti d’eccezione:

Sfilata dei Carretti Siciliani per le vie del paese, accompagnata dai tradizionali “sunaturi”

Il ritorno dell’Opera dei Pupi Siciliani con la marionettistica dei Fratelli Napoli

Balli folkloristici con il gruppo Cariddi

Concerto ska-etnofolk con la band Le Matrioske

Esposizione artistica a cura di Mary Giò Dolcezza

La realizzazione in diretta della MEGA CASSATA a cura della CONPAIT – Confederazione Pasticceri Italiani

Grande attesa anche per il ritorno, dopo diversi anni, del celebre Pane Cunzato, preparato secondo la tradizione con ingredienti semplici ma dal gusto autentico. Non mancherà un’ampia selezione di street food siciliano e le birre artigianali del birrificio San Bull.

A condurre la serata sarà Alessia Di Bella, volto noto del panorama locale. “Dieci anni sono un traguardo importante. La Rassegna Popolare Ibbisota è cresciuta restando fedele alle sue origini: valorizzare il nostro borgo antico, valorizzare le tradizioni popolari siciliane e creare un’occasione di condivisione vera, nel cuore del nostro territorio”, dichiarano gli organizzatori. La manifestazione è aperta a tutti ed è gratuita. Un evento che unisce generazioni e comunità in un’esperienza unica tra sapori, folklore e musica dal vivo.