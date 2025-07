Raduno di “Operazione Nostalgia” a Reggio Calabria, al Granillo verranno da tutta Italia: acquistati biglietti da 15 regioni differenti

StrettoWeb

Un evento nazionale. Anche perché, in fondo, l’obiettivo è questo. Da qualche anno, con i raduni, “Serie A – Operazione Nostalgia” “raccoglie” l’Italia, con eventi in vari stadi e luoghi del paese. Sabato 6 settembre sarà la volta di Reggio Calabria. Nazionale, dicevamo, perché l’obiettivo non è solo coinvolgere calabresi e siciliani, ma appassionati da tutta la penisola. E infatti così sarà. Per la partita di settembre al Granillo sono già stati acquistati biglietti da 15 regioni differenti, così come comunicano gli organizzatori.

E questo ci può stare, ma non è neanche scontato. I raduni in una città più centrale, anche a livello logistico, possono portare con sé più persone. Qui, invece, siamo all’estremo sud, e non è affatto banale che arrivino persone da Lombardia, Veneto o Friuli. “Ogni tanto ci piace darvi un aggiornamento “statistico” e onestamente anche un po’ da “nerd della geografia”. Sappiamo che vi piace leggere queste cose. Negli ultimi 5 giorni sono stati acquistati dei biglietti per il raduno di Reggio Calabria da 15 regioni differenti”, si legge nel post social degli organizzatori.

Il numero dei biglietti venduti regione per regione (esclusa la Calabria)

Ecco il dettaglio, naturalmente, escludendo la Calabria che gioca in “casa”.