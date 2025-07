Raduno al Granillo, “Serie A – Operazione Nostalgia”: “questi i motivi che ci hanno convinto a scegliere Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Sabato 6 settembre sarà una giornata storica per tutta la città’. Con queste parole, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, ha trasmesso l’entusiasmo e la determinazione che ci hanno convinto a scegliere Reggio Calabria come sede del prossimo raduno di Operazione Nostalgia. Abbiamo subito percepito la passione e la piena disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale, rappresentata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e dall’Assessore Carmelo Romeo. Organizzare un evento di questa portata è sempre una sfida complessa, e poter contare sul sostegno concreto della città è per noi un elemento fondamentale”. E’ quanto si legge in una nota stampa diffusa da “Serie A – Operazione Nostalgia”.

“Il Granillo sarà una bomboniera – ha dichiarato l’Assessore Carmelo Romeo – stiamo ultimando gli interventi necessari per accogliere al meglio questo evento straordinario, che porterà a Reggio Calabria campioni che hanno scritto la storia del calcio italiano e mondiale. Vedere in campo leggende come Francesco Totti, Campioni del Mondo di varie nazionali e icone che hanno segnato pagine indimenticabili anche della storia della Reggina, sarà un’emozione unica per tutti. Reggio Calabria – conclude Romeo – è pronta a essere all’altezza e a regalare una serata indimenticabile ai cittadini e a tutti coloro che arriveranno da fuori”.

“Sarà una festa di sport, passione e memoria calcistica, un’occasione imperdibile per tutta la comunità. Vi aspettiamo il 6 settembre allo Stadio Granillo”, concludono gli organizzatori.