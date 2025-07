Problemi idrici e fognari nella zona Nord di Messina, la Lega ottiene impegni precisi dall’amministrazione e dall’AMAM

StrettoWeb

Interventi e progetti per attivare le casette dell’acqua e renderla potabile, per attivare nuovi pozzi, per la pulizia delle caditoie nelle stradine più strette e per risolvere i disagi causati dal cattivo funzionamento delle fognature. Sono le promesse fatte dall’assessore Nino Carreri e dai vertici dell’AMAM al vicepresidente del VI Quartiere del comune di Messina, Salvatore Scandurra, esponente della Lega, durante l’incontro di ieri pomeriggio nella sede della Circoscrizione, nel corso del quale si è parlato dei disagi della Municipalità con particolare riferimento a Curcuraci e a Serri.

“L’amministrazione e la società si sono dimostrate disponibili e hanno preso impegni su diversi punti -spiega Scandurra- non solo sui mini depuratori, le cosiddette casette dell’acqua, ma anche sui problemi che si creano a Ganzirri in via Consolare Pompea ogni volta che piove, gli impianti fognari in via Aranciarella e in via dei Rosai (già approvati dal Consiglio comunale durante la precedente amministrazione e finanziato) oltre che in via San Giuseppe e a Pozzicello. Ci sono progetti già pronti da recuperare e altri da avviare. La settimana prossima ci sarà un primo sopralluogo tecnico cui seguirà la campionatura dell’acqua, perché utilizzare anche queste risorse idriche garantirebbe l’approvvigionamento a Ganzirri e Torre Faro 24 ore su 24. In ogni caso, l’importante è non perdere altro tempo e recuperare velocemente i ritardi”.