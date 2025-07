Primo incontro fondativo dell’Alleanza per la Biodiversità in Calabria

StrettoWeb

“La Calabria è il giardino botanico d’Europa: su 230 “habitat” individuati nel continente, ben 74 si trovano in Calabria, il 32% di tutte le tipologie note. La diversificazione microclimatica, a sua volta, ha prodotto una straordinaria biodiversità botanica. A partire da questa consapevolezza, GOEL e Comunità Progetto Sud hanno creato e registrato, sia a livello nazionale che internazionale, il marchio “Calabria Oasi della Biodiversità d’Europa” e la sua corrispettiva versione inglese“. È quanto dichiarato dal, GOEL – Gruppo Cooperativo, attraverso una nota stampa.

“Lo scorso 24 maggio 2025, durante l’Etica Bio Festival tenutosi a Caulonia, GOEL e Comunità Progetto Sud hanno donato pubblicamente il marchio. Diversi enti pubblici e privati, imprese, associazioni, enti del terzo settore hanno risposto all’appello, ponendo le basi per la nascita di una vera e propria Alleanza per la Biodiversità in Calabria. Ad oggi si contano oltre 50 adesioni.

Ieri, 23 luglio 2025, si è tenuto a Lamezia Terme il primo incontro fondativo dell’Alleanza. Erano presenti diverse rappresentanze tra gli enti che hanno aderito: LEGAMBIENTE, LIPU, TOURING CLUB ITALIANO, AZIENDA AGRICOLA COSTANTINO, ENTOPAN, SLOWFOOD CALABRIA, COOPERATIVA TERRE IONICHE, il FORUM DEL TERZO SETTORE regionale, ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA, oltre che, naturalmente, GOEL – Gruppo Cooperativo e Comunità Progetto Sud.

L’incontro è servito a porre le basi per la nascita e la strutturazione di questa Alleanza per la Biodiversità in Calabria al fine di: – difendere e promuovere la biodiversità e il patrimonio naturale della Calabria,

promuovere una nuova immagine pubblica della Calabria,

studiare e approfondire la biodiversità botanica della Calabria, cooperando insieme.

Si è deciso di continuare e rilanciare la campagna di adesioni. Pertanto, tutti coloro che sono interessati a promuovere e difendere la biodiversità in Calabria, e tutti quelli che vogliono far conoscere in Italia e nel mondo l’immenso patrimonio naturale della Calabria, possono candidarsi ad aderire mandando una mail all’indirizzo [email protected]“, conclude la nota.