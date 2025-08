Premio Simpatia della Calabria: l’organizzazione procede spedita

StrettoWeb

Quasi definita la fase organizzativa del Premio Simpatia della Calabria, infatti, dopo del 20 agosto si lavorerà con molta più intensità nei dettagli per trovarsi pronti per la cerimonia del 6 settembre al Circolo tennis Rocco Polimeni. Un Gran Galà per festeggiare i diciotto anni del Premio, una location di pregio della Città – il circolo tennis Rocco Polimeni – che tra qualche anno taglierà il traguardo dei cento anni di Attività sportiva a livello Tennistico.

L’identità di Incontriamoci Sempre fonda le sue radici nella storia delle mitiche FS, un percorso culturale che l’associazione ha abbracciato con il piccolo Museo FS “Pietro Germi” in cui si racconta la storia delle FS dai primi del 900, attraverso pezzi unici e con murales di grande pregio, anche con tratti legati al mondo del Cinema ed FS.

Quasi trent’anni di attività culturale, da 15 nella roccaforte culturale della stazione FS di RC S Caterina, divenuta un ” SIMBOLO” di questa città, lo dicono i media locali ed i magazine nazionali, e soprattutto i vertici della Direzione Nazionale delle FS. “Un modello d’esempio da esportare“, ha definito Incontriamoci Sempre la giornalista nella presentazione della trasmissione del Tg2 “Tutto il bello che c’è”. Altro successo è la presenza nel magazine delle Frecce FS.

La rassegna stampa cartacea è imponente, digitalizzata da qualche settimana nei due grandi volumi di 700 pagine, uno score incredibile di questa associazione che ha chiuso il 2024 con novanta iniziative sociali culturali e di volontariato, dentro e fuori al perimetro della sede associativa, una grande capacità organizzativa riconosciuta da tantissimi cittadini, amici, soci ed illustre personalità.

La libreria “Libri in libertà” della Stazione di S Caterina, la prima nata a Reggio ed in Calabria nel 2016. Molto intensa è la vocazione ambientalista dell’associazione, nella piazza e nelle zone circostanti alla stazione di S. Caterina è ricco di verde, curato giornalmente, tante le specie di piante presenti.

Nel merito, l’organizzazione della cerimonia è già a buon punto con i premi: dagli orologi Perseo e Longines che sono costantemente controllati dal noto orologio Sebino Bellini e con il maestro Orafo Michele Affidato che è anche il testimonial della Kermesse, sta realizzando le straordinarie opere per gli insigniti, che sono:

Prof Nicola Leone Magnifico Rettore dell’Unical

Rosella Postorino Scrittrice

Prof Francesco Billari Magnifico Rettore dell’università Bocconi di Milano

Prof Maria Teresa Marafioti Ricercatrice Primaria University Londra

Maestro Pasticcere Giovanni Logiudice

Azienda Ceramica di Ferraro Vincenzo

Condurrà la serata: Marco Mauro

Per il dopo Cerimonia tante le novità, con la presenza di tantissimi pasticceri di Reggio, della Piana e della jonica per festeggiare gli oltre sessant’anni di attività dell’arte della Pasticceria del Maestro Giovannino Logiudice, i Drink e gli Spritz della prestigiosa Azienda Caffo, magistralmente preparati dal Bartender Carmelo Martino, l’azienda Olearia Garzo, notissima per la sua presenza in molti magazine di settore, ci farà degustare il suo pregiatissimo olio, il maestro Paolo Caridi preparerà in diretta le nocciole e mandorle con zucchero e cioccolato con la Pralinatrice, un classico nelle bancarelle delle feste patronali.

Tante altre novità saranno comunicate successivamente, tanti gli inviti ad illustri personalità del mondo dell’arte, della cultura e dell’imprenditoria, tanti i soci e gli amici che faranno da cornice ad una manifestazione che anno dopo anno migliora per i contenuti e per la qualità degli ospiti.