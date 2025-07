Tutto pronto per il 57° Premio Rhegium Julii inedito: i finalisti

StrettoWeb

Sono in corso di svolgimento i lavori delle Commissioni designate per l’esame delle opere partecipanti alla 57ª edizione del Premio Rhegium Julii inedito per la poesia inedita (sezione intitolata ad Ernesto Puzzanghera), per la silloge (sezione intitolata a Gilda Trisolini) e racconto (sezione intitolata ad Emilio Argiroffi).

I nomi

La commissione per le sezioni poesia inedita e silloge presieduta dal Presidente del Circolo Giuseppe Bova e composta da Vincenzo Filardo, Giovanna Monorchio, Natale Pace, Ilda Tripodi ha già definito il quadro dei finalisti alla edizione 2025. Si contenderanno la palma del primo premio per la poesia inedita: Carmelo Consoli (Firenze) con la poesia “Ballata per Aylan”, Elisa Camilla D’Ascola (Reggio Calabria) con la lirica “Controcanto d’anima”, Domenico Favasuli (Africo) con la poesia “Ti cercherò”, Luigi Mussari (Catanzaro) con la poesia “Confusa nelle mentecatte meraviglie” , Sergio Valentini (Cosenza) con la poesia “Ho fermato”, Enzo Petrolino (Reggio Calabria) con la poesia “Cammino di speranza”. Al vincitore di questa sezione andrà un premio di 600 euro, la targa e il diploma.

Per la silloge la medesima Commissione ha selezionato la seguente rosa di finalisti: Carlo Ricci (La Quercia-Viterbo) con la lirica “Scorci”, Rodolfo Settimi (Roma) con la raccolta “Astragali”, Giovanni Suraci (Reggio Calabria) con la silloge “Restiamo umani”, Oscar Tison (Vado di Cadore) con la silloge “Anche oggi è troppo tardi”, Rosa Tuccio (Satriano) per la raccolta “Poesia rosse”, Giovanna Vizzari (Reggio Calabria) con la silloge “Come te”, Al vincitore di questa sezione sarà pubblicata l’intera raccolta.

Infine la Commissione presieduta dal già Dirigente scolastico Franco Cernuto e composta da Benedetta Borrata, Maria Rosa Falduto, Maria Florinda Minniti, Teresa Scordino, segretaria generale Rosaria Surace ha definito la rosa dei finalisti alla sezione racconto. Ecco i risultati: Stefano Bambi (Firenze) con il racconto “L’attesa” Teresa Antonia Bevacqua (Imola) con il racconto “ Le confessioni del cuore”, Piero De Vita (Trebisacce) con il racconto “Il paese della coralità”, Benedetto Minuto (Villa san Giovanni) con il racconto “I postini del mare”, Saverio Orlando (Cerveteri) con il racconto “Lo scruscio dei fiammiferi”) Roberto Rognoni (Conegliano Veneto) con il racconto “Solo per una sera”,. Anche al vincitore di questa sezione andrà un premio di € 600,oo oltre la targa e il diploma.

La cerimonia di consegna dei premi condotta dalla poetessa Ilda Tripodi, è prevista per lunedì 25 agosto, alle ore 21.00, presso il Circolo “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, alla presenza delle autorità locali. Le voci recitanti della serata saranno di Daniela Scuncia e Cinzia Messina.

I riconoscimenti

Nel corso della serata sarà consegnato il riconoscimento UNA VITA PER LA CULTURA intitolato a Giuseppe Casile ai poeti KIEU BICH HAU (poetessa, ambasciatrice di cultura del Vietnam) e JOSE’ MANUEL DE VASCONCELOS (poeta portoghese, vice-presidente dell´Associazione portoghese degli Scrittori, membro del PEN Club portoghese e dell´Associazione Portoghese di Critici Letterari)”. La cerimonia sarà conclusa da un intrattenimento musicale curato dal trio Armonie mediterranee, con il supporto di immagini di Orsola Toscano.