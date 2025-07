Polistena, conclusa la terza edizione di “Giullari”

StrettoWeb

Terzo anno consecutivo per Giullari, la rassegna di stand up comedy curata da Dracma Centro Sperimentale di Arti Sceniche che nel 2023 ha ufficialmente aperto a questo particolare genere di comicità le porte dell’hinterland polistenese. L’edizione 2025 ha visto nomi e volti noti della comicità alternarsi live, nella suggestiva location del giardino del Palazzo comunale di Polistena, in un ciclo di quattro serate. Protagonista del primo appuntamento di Giullari, 18 luglio scorso, Monir Ghassem, comica conosciuta e apprezzata per la partecipazione a blasonate trasmissioni televisive quali Propaganda live/ In&Out/ Comedy central che ha intrattenuto il pubblico presente con il suo ultimo spettacolo “Articolo 1”; il 20 luglio si è proseguito con gli aneddoti esilaranti di Emanuela Cappello, la cui notorietà è esplosa grazie a divertenti sketch divenuti virali sui social.

La penultima serata del 26 luglio ha visto il ritorno a Polistena del comico Marco Ceccotti, già ospite della prima edizione di Giullari. Ceccotti, che ha anche partecipato alla seconda stagione della trasmissione LOL Talent Show in onda su Prime, ha portato sul palco il suo ultimo spettacolo mai fatto Sold Out, una stand-up dura e pura. La serata del 27 luglio, ultima della rassegna, è stata affidata alla comicità dell’attore e comico romano Matteo Nicoletta. Rapporti protetti, scritto insieme a Daniele Protetti, ha divertito il pubblico presente che ha interagito con la performance. Nicoletta, celebre per aver partecipato a LOL TELENT SHOW- Chi fa ridere è dentro (2024), è noto sui social per aver preso parte a molti sketch con il comico e conduttore Francesco De Carlo.

Ogni spettacolo è stato accompagnato da una degustazione vini offerta e curata da Enoteca Tigani di Polistena. Gli sponsor, con i quali Dracma stringe rapporti di collaborazione, si inquadrano in una dinamica più ampia, attraverso la quale la partnership sponsor rafforza una rete territoriale di dinamiche attive di collaborazione creando un impatto positivo sulla comunità locale.

“Il binomio stand-up comedy e stagione estiva – dichiara Andrea Naso direttore artistico Dracma – non è casuale. Scegliamo di proporre al nostro pubblico questa particolare forma di intrattenimento nel periodo estivo perché semplice e leggera ma di gran qualità. La stand- up è una forma di comunicazione diretta: un microfono, un palchetto e il comico in piedi di fronte al pubblico, con il quale interagisce coinvolgendolo e quindi adattando repentinamente le battute. Si tratta di un genere che sta crescendo tantissimo in Italia e che poco si fa al Sud. Non è mai una comicità banale ma presuppone un’enorme bravura dell’attore e dell’attrice e poi, elemento importantissimo, la stand-up estrapola le proprie tematiche dal sociale, dal presente e lo fa con una certa irriverenza pungolando il pubblico. Quest’ ultimo aspetto è fondamentale in questo nostro tempo perché la gente ha bisogno di sentirsi parte attiva di un processo creativo, di essere coinvolta“.