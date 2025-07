Piano strade a Messina, 8 progetti esecutivi per oltre 32 milioni

StrettoWeb

“Con l’approvazione in Giunta, diamo il via a un’azione concreta che riguarda le strade e i marciapiedi del centro città. Abbiamo trasmesso alla Regione Siciliana la richiesta di finanziamento per otto progetti esecutivi, ciascuno da 4.150.000 euro, per un totale di oltre 33 milioni di euro di fondi FSC 21-27. Si tratta del primo step operativo del Piano Straordinario per la Viabilità, già presentato lo scorso 2 maggio, che interesserà otto aree strategiche della città”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Parliamo di interventi che non riguardano semplicemente l’asfalto, ma che mirano a migliorare la qualità delle strade cittadine, rendendole più accessibili e inclusive, abbattendo le barriere architettoniche e restituendo decoro e funzionalità ai marciapiedi e agli spazi pubblici. Un investimento importante per trasformare Messina in una città più moderna e vivibile, a partire dal cuore urbano“, conclude Basile.